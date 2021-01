VIDEO Imagine tulburatoare la protestele din Rusia: un manifestat se bate, cu pumnii goi, cu cinci jandarmi inarmati. Cum a fost salvat de multime

In clip se poate observa cum tanarul iese in fata multimii si ii intampina singur pe jandarmi si, pret de cateva secunde, are loc o confruntare inegala. Aproape imun la loviturile de baston ale jandarmilor, tanarul nu renunta sa riposteze.Intr-un alt clip viralizat pe retelele de socializare mai multi politisti sunt atacati cu o ploaie de bulgari de zapada. De data aceasta acestia nu riposteaza. Peste 2.500 de persoane au fost arestate sambata , 23 ianuarie, in Rusia la manifestatii organizate in intreaga tara la apelul sustinatorilor opozantului Aleksei Navalnii, pentru a cere eliberarea lui, in pofida numeroaselor presiuni din partea autoritatilor.Principalele proteste au avut loc la Moscova si Sankt Petersburg, fiecare cu cate 20.000 de participanti, potrivit jurnalistilor AFP. La randul sau, Reuters a estimat ca la Moscova s-au adunat cel putin 40.000 de persoane.Autoritatile ruse au transmis ca zeci de politisti rusi au fost raniti in confruntarile cu protestatarii iesiti in strada sa il sustina pe opozantul Aleksei Navalnii. Ranile suferite sunt minore si nu au necesitat spitalizare. Marea Britanie a indemnat Rusia sa respecte angajamentele sale internationale privind respectarea drepturilor omului dupa retinerea a peste 1.600 de persoane la Moscova si in alte orase din Rusia.CITESTE SI: