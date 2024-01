Film premiat la Locarno vizionat in premiera de liceeni romani

In luna noiembrie, proiectul "Filme pentru liceeni" propune o pelicula adusa in premiera in Romania: Keeper, extraordinarul debut al regizorului belgian Guillaume Senez.

Al doilea film vizionat de elevi in cadrul acestui program, Keeper, spune povestea lui Melanie, o adolescenta de doar 15 ani (Galatea Bellugi) ce ramane insarcinata si se hotaraste sa pastreze copilul. Iubitul ei, Maxime (Kacey Mottet Klein), elev la aceeasi scoala si dornic de a urma o cariera in fotbal, ii este alaturi de-a lungul sarcinii. Cuplul este asadar prins intr-o situatie in care deciziile sunt greu de luat, iar suspansul filmului este excelent asigurat de jocul impecabil al celor doi tineri actori din rolurile principale.

Discutiile initiate de moderatorii "Filme pentru liceeni" dupa vizionarea acestui film vizeaza optiunile in planificarea familiala, alternative si consecinte.

Rareori se exploreaza in zilele noastre perspectiva masculina asupra libertatii de a alege intre continuarea sarcinii, intreruperea acesteia sau plasarea spre adoptie. De fapt, aceasta este si intentia declarata a regizorului - sa ofere un alt punct de vedere, altul decat al mamei, sa prezinte neputinta lui Maxime. A cui este alegerea de a continua sau nu sarcina? In film, elevii pot urmari modul in care Maxime face fata situatiei, putem asista la intrebarile pe care el si le pune atunci cand afla ca Melanie este gravida.

Keeper este un film despre frumusetea si complexitatea adolescentei, regizorul urmarind sa arate fragilitatea, seninatatea, si mai ales dragostea tinerilor protagonisti. Modalitatea de lucru cu actorii nu a fost una clasica, ei nu au primit un scenariu dupa care sa lucreze, ci au lucrat direct impreuna cu regizorul, pentru ca emotiile sa fie cat mai autentice. Regizorul, Guillaume Senez, declara: "Nu incerc sa construiesc persojanele intr-un rol, intentia e sa descopar personajele in afara rolului, sa dezvalui o poveste nascuta din viata reala, intr-o maniera onesta, veridica, care e foarte rar ilustrata in filme".

Aflat la primul sau film de lung-metraj, Guillaume Senez spune ca in adolescenta, inca de la 15 ani, a decis ca vrea sa faca filme: "Am realizat ca ma duceam la cinema sa vad filme de Mike Leigh sau Abel Ferrara cand toti prietenii mei se ingramadeau la Jurassic Park. Imi aduc aminte ca in una din zile, o profesoara ne-a intrebat ce vom studia mai departe, iar toti prietenii mei au spus ca o sa ajung sa fac filme". Chiar de la debut, Keeper a obtinut un valoros premiu la Festivalul de film de la Locarno in 2015 (premiul Europa Cinemas).

Pe baza filmului, profesorii au ocazia sa discute mai departe cu elevii la sala de clasa si sa aprofundeze lectia de educatie prin film: "Sarcina in randul adolescentilor - o perspectiva alternativa", dar si lectia de cinema, despre "Nasterea unui actor", care contine informatii si exercitii aplicate despre meseria de actor, alegerea actorilor, relatia regizor-actor, tehnici de actorie, despre "star-system", copii actori si despre interpretul lui Maxime din Keeper, Kacey Mottet Klein, si formarea lui ca actor inca de la o varsta frageda.

Fiecare capitol din lectia de cinema este insotit de o serie de fragmente din filme celebre, care ilustreaza si fixeaza conceptele de cultura cinematografica. Atfel, elevii pot invata cu usurinta si interactiv despre temele de cinema propuse.

Filmele bune se cunosc din scoala

Proiectul "Filme pentru liceeni", rezultat al colaborarii inedite dintre asociatia elvetiana Lanterna Magica si Asociatia Culturala Macondo (RO) are ca obiectiv dezvoltarea metodelor de invatare pentru liceeni cu varste intre 14-18 ani. Acest scop va fi indeplinit prin proiectarea gratuita a unei selectii de sase filme premiate la nivel international in perioada octombrie 2015 - iunie 2016 pentru 10.000 de liceeni si prin organizarea a sase workshopuri pentru 50 de cadre didactice. Proiectul este implementat in Bucuresti, Timisoara, Rasnov, Corabia, Caracal, Moinesti, Moreni, Slobozia, Slatina, Toplita, Targoviste, Ramnicu-Valcea si Giurgiu.

