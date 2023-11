Portretul lui William Shakespeare, lansat în spațiu cu ocazia a 400 de ani de la apariția primului volum al operelor sale VIDEO

Portretul scriitorului William Shakespeare a fost trimis în spațiu de un vineast, alături de o echipă de ingineri, pentru a marca 400 de ani de la publicarea ”First Folio” a celebrului dramaturg, la 8 noiembrie 1623.

Regizorul Jack Jewers, nominalizat la BAFTA, a întreprins un efort remarcabil prin trimiterea unui portret al ilustrului dramaturg englez în spațiul cosmic. În interiorul portretului a fost inclus textul iconic din discursul lui Shakespeare „Iubitorii și nebunii” din „Visul unei nopți de vară”.

Ataşat la un balon meteorologic, cu o cameră şi un dispozitiv de urmărire GPS, portretul, însoţit de un fragment din "Visul unei nopţi de vară", a fost lansat în atmosfera superioară a Pământului, potrivit unui comunicat de presă al inVerse Films. O echipă de la compania aerospaţială Sent Into Space a ajutat la realizarea zborului în spaţiu.

Scena a fost filmată pentru scurtmetrajul "Lovers and Madmen", în care o tânără participă la un concurs de artă încercând să trimită în spaţiu un portret al lui Shakespeare.

Filmul este narat de actorul britanic Tom Baker, care l-a interpretat pe cel de-al patrulea Doctor în "Doctor Who". El interpretează discursul lui Shakespeare "More strange than true" din "Visul unei nopţi de vară" pentru a însoţi imaginile cu orizontul Pământului care ajung în spaţiu, potrivit comunicatului.

Filmul face parte dintr-o serie de şase scurtmetraje realizate de regizorul Jack Jewers, care a reimaginat şase dintre cele mai populare discursuri şi poezii ale lui Shakespeare pentru secolul XXI, pentru a marca această aniversare monumentală.

Pe lângă călătoriile spaţiale, filmele explorează relevanţa cuvintelor lui Shakespeare pentru noi în 2023, impactul pandemiei Covid-19, războiul Rusiei în Ucraina, imigraţia şi criza refugiaţilor din Europa, potrivit inVerse Films.

