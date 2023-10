Pagube de miliarde de dolari în celebra stațiune mexicană Acapulco, lovită de un super-urgan. Oamenii jefuiesc magazinele VIDEO

Cel puțin 27 de oameni au murit la Acapulco, pe litoralul mexican, unde uraganul Otis a lovit cu rafale de peste 300 de kilometri pe oră.

Imagini din satelit arată dezastrul lăsat în urmă de uragan. Autoritățile au anunțat că sunt căutați patru oameni care sunt dați dispăruți. Uraganul a fost catalogat de forță 5, cel mai înalt nivel.

"Ce s-a întâmplat la Acapulco este un dezastru", a spus președintele Mexicului, după ce a văzut devastarea din celebra stațiune. Uraganul Otis a lovit cu rafale de peste 300 de kilometri pe oră.

Majoritatea victimelor au fost luate de viiturile care s-au scurs prin oraș. 80% dintre hoteluri sunt avariate, în diferite grade. După ce autoritățile au redeschis autostrada, un convoi cu ajutor umanitar a fost trimis către orașul în care trăiesc 780.000 de locuitori, fără a-i număra aici și pe turiști.

Acapulco has been smashed to pieces by the category 5 hurricane Otis.

It could take years to fully rebuild the Mexican city pic.twitter.com/XfNiqjowKw