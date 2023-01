Ce a reușit să obțină Lucian Bode la prima reuniune a Consiliului JAI după eșecul aderării la Schengen. „2023 va fi anul integrării depline”

Ministrul de Interne Lucian Bode afirmă, după participarea la reuniunea informală a Consiliului JAI de la Stockholm, că i-a cerut omologului său austriac Gerhard Karner ca Austria să revină la sprijinul constant arătat faţă de aderarea României, astfel încât procesul de aderare la spaţiul Schengen să se finalizeze cât mai curând posibil. Bode invocă noile date prezentate la Stockholm de către agenţia europeană FRONTEX, care confirmă că România nu se află pe principala rută de migraţie din Balcani, Lucian Bode relatează şi că i-a solicitat omologului suedez un plan concret pentru deblocarea dosarului Schengen în perioada următoare.

”În ceea ce priveşte relaţia cu Austria, am discutat cu omologul meu austriac, Gerhard Karner, şi sunt încrezător că în perioada următoare vom relua dialogul bilateral, întrucât România are o aşteptare legitimă ca Austria să îşi reconsidere poziţia exprimată la vot în luna decembrie a anului trecut. Totodată, i-am cerut ca Austria să revină la sprijinul constant arătat faţă de aderarea României, astfel încât procesul de aderare la spaţiul Schengen să se finalizeze cât mai curând posibil. Cu atât mai mult cu cât noile date prezentate la Stockholm de către agenţia europeană FRONTEX confirmă încă o dată că România nu se află pe principala rută de migraţie din Balcani”, a scris Bode pe Facebook.

El subliniază că odată cu participarea la Stockholm, la secţiunea afaceri interne a Consiliului informal Justiţie şi Afaceri Interne, organizat de preşedinţia suedeză a Consiliului Uniunii Europene, în dialogul cu partenerii europeni a adus în discuţie ”subiectul care ne preocupă cel mai mult în momentul de faţă - aderarea României la spaţiul Schengen”.

”În context, am subliniat că România a îndeplinit şi îndeplineşte în continuare toate condiţiile de aderare şi am cerut soluţionarea acestui dosar cât mai curând posibil. Până la luarea deciziei de aderare, am transmis tuturor partenerilor europeni determinarea României de a continua implementarea la cele mai înalte standarde a tuturor condiţiilor de aderare, aşa cum au constatat partenerii europeni în cadrul celor 2 exerciţii de evaluare voluntară din România”, a menţionat Lucian Bode.

El anunţă că, în paralel, în perioada următoare, va fi continuat dialogul cu toţi partenerii europeni, în special cu Comisia Europeană şi Preşedinţia suedeză a Consiliului Uniunii Europene, pentru că aceasta este cea mai bună soluţie pe care o avem în momentul de faţă pentru a conserva majoritatea covârşitoare de state care au susţinut şi susţin în continuare admiterea României în Schengen..

”De altfel, în ceea ce priveşte dialogul cu Preşedinţia suedeză a Consiliului Uniunii Europene, am avut o întrevedere foarte bună cu omologul meu suedez, Gunnar Strömmer, pentru a ne coordona demersurile în vederea continuării şi finalizării acestui proces, context în care i-am cerut un plan concret pentru deblocarea dosarului Schengen în perioada următoare. Mă bucur că Preşedinţia suedeză a Consiliului Uniunii Europene se va implica activ în favoarea României, extinderea spaţiului Schengen fiind una dintre priorităţile anunţate. Un prim pas important a fost făcut deja şi apreciez decizia Preşedinţiei suedeze a Consiliului Uniunii Europene de a demara de îndată consultări cu toţi partenerii europeni în vederea identificării modalităţilor concrete de a debloca acest dosar”, precizează ministrul de Interne.

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat că este convins că România va intra în acest an în spațiul Schengen, potrivit euronews.ro.

„Pentru România, aderarea la spațiul Schengen reprezintă un proiect de țară. Eu vă asigur că România este pregătită pentru deveni parte a familiei Schengen. Am convingerea că anul 2023 va fi anul integrării depline în Uniunea Europeană, după aderarea la Uniunea Europeană”, a spus ministrul de Interne, Lucian Bode.

Lucian Bode susține că a discutat cu omologul său austriac.

„Am avut o discuție cu ministrul de Interne austriac Gerhard Karner. Acestă discuție vine în urma unei scrisori pe care eu i-am adresat-o în urmă cu câteva zile, o scrisoare construită într-un mod constructiv de normalizare a relațiilor bilaterale. I-am spus în scrisoare că îmi doresc ca România și Austria să aibă un dialog bazat pe deschidere, respect reciproc și un dialog în care să avem angajamente reale pentru soluții bazate pe reguli și pe principiile Uniunii Europene.

Sunt convins că dialogul la nivel diplomatic va continua și va înregistra progrese în perioada următoare”, a adăugat Bode.

Consiliul JAI

În zilele de 26-27 ianuarie 2023, are loc, la Stockholm, o reuniune informală a Consiliului Justiţiei şi Afaceri Interne al Uniunii Europene (JAI), sub egida preşedinţiei suedeze a Uniunii, însă pe ordinea de zi nu se află intrarea României şi Bulgariei în Spaţiul Schengen.

Este prima şedinţă a miniştrilor de Justiţie şi Interne din Uniunea Europeană, după reuniunea din 8-9 decembrie 2022, în cadrul căreia România şi Bulgaria au primit un vot negativ în privinţa aderării la zona de liberă circulaţie Schengen.

Toate eforturile făcute de liderul de la Sofia pentru a-l convinge pe cancelarul Austriei să nu ne mai blocheze intrarea în zona de liberă circulaţie au fost complet inutile. Preşedintele bulgar nu doar că nu a reuşit să-l convingă, dar s-a ales şi cu o lungă listă de teme pentru acasă.

Prima zi a discuţiilor va fi dedicată afacerilor interne, în timp ce a doua zi se va concentra pe subiectele legate de justiţie. Pe ordinea de zi a şedinţei figurează, conform site-ului preşedinţiei suedeze, teme precum migraţia şi azilul, lupta împotriva crimei organizate în era digitală (26 ianuarie), cooperarea judiciară şi lupta împotriva crimei organizate, urmărirea penală a crimelor internaţionale în Ucraina (27 ianuarie), scrie Agerpres.

Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne (JAI) este una dintre cele 10 formaţiuni ale Consiliului UE şi se reuneşte atât în cadrul reuniunilor formale, cât şi în cadrul şedinţelor informale, iniţiate de obicei de către ţările care deţin preşedinţia rotativă a UE.

