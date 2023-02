Desființarea centrelor de plasament și promovarea adopțiilor, o cursă contracronometru

.com

Guvernul României accelerează desființarea centrelor de plasament și promovează adopția pentru copiii abandonați, dar și alte schimbări majore în protecția drepturilor copilului.

Guvernul României, prin intermediul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, a decis să accelereze procesul de desființare a centrelor de plasament și să promoveze alternativa adopției pentru copiii abandonați din aceste centre. Modificările aduse legii cu privire la protecția și promovarea drepturilor copilului prevăd închiderea definitivă a centrelor de "tip mamut" până spre sfârșitul anului, dezvaluie in exclsivitate redacția ROPAGANISM.

În cadrul acestor eforturi, alocația de plasament a fost majorată cu aproximativ 50%, iar indemnizațiile pentru copiii din îngrijire care împlinesc 18 ani și părăsesc centrele au crescut. De asemenea, s-au stabilit amenzi usturătoare pentru șefii de direcții de asistență socială și protecția copilului care nu închid centrele de plasament.

Pentru a consolida rețeaua actuală de asistenți maternali și a oferi suport acestora în activitate, a fost lansat proiectul "TEAM UP-Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor". Acesta se derulează prin Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în parteneriat cu cele 47 de Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivelul județelor și sectoarelor Municipiului București, cu finanțare din fonduri europene.

În contextul acestor eforturi, se promovează alternativa adopției, iar Vișinel Bălan, vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție a susținut această inițiativă pe contul său de Facebook. El a afirmat că susține și adopțiile făcute de persoanele și cuplurile LGBTQ+, precum și iubirea indiferent de sex, dar și necesitatea actualizării Registrului Național pentru Adopții și a filtrelor de căutare și a datelor încărcate acolo.

"În ultima perioadă am tot primit sesizări de la voi cu privire la disfuncționalitățile întâlnite pe platforma Profilul public al copilului adoptabil, parte din Registrul Național pentru Adopții, denumit în continuare R.N.A.

Din nefericire filtrele nu funcționează, motiv pentru care am fost nevoiți să parcurgem pagină cu pagină și profil cu profil vreme de 2 ore.

Pozele nu erau actualizate, respectiv un caz în care copilul avea 6 ani, conform descrierii, dar avea o singură poză de la vârsta de 1 ani (având tortul de la un an cu lumânare cifra 1), sau nu erau de calitate.

Revolta voastră este justă și ne obligă să fim receptivi la mesajele voastre. Vă mulțumesc că mi-ați scris. Vocea voastră a fost auzită și voi face tot ce îmi stă în putere să intervin pentru a oferi copiilor abandonați șansa la o familie.

Vestea bună este că se lucrează pentru implementarea platformei SINA. 'În același timp, simplificăm întreg procesul de adopție. Va fi mult mai ușor pentru părinții adoptatori, cât și pentru autorități să aibă acces la servicii electronice. Nu mai trebuie să se prezinte fizic la un ghișeu pentru a depune documente și toată comunicarea se face online. Această baza de date va fi completată în timp real de lucrătorii sociali, din toate județele țării, cu ajutorul tabletelor care fac parte din noul Sistemul Informatic Național.' - declarația Ministrului Gabriela Firea, Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalității de Șanse.

Dar până la lansarea platformei SINA avem obligația să asigurăm o platformă actualizată la zi, accesibilă și conectată la realitatea lui 2023.", a declarat Vișinel Bălan pe pagina sa de Facebook.

Desființarea centrelor de plasament și promovarea adopțiilor reprezintă o cursă contracronometru pentru autorități, iar perioada de tranziție a copiilor la viața de adult este una a speranței și a așteptărilor. Evoluția către un trai decent, spre propria locuință, găsirea unui loc de muncă, continuarea educației și păstrarea unei stări de sănătate bune sunt pași importanți pe care tinerii trebuie să-i facă într-un mediu care le oferă siguranță și suportul de care au nevoie.

