Lovituri fatale ucrainene zguduie Rusia în timpul alegerilor prezidențiale. Putin jură să se răzbune

Rusia a declarat că a fost vizată de un val de drone ucrainene în noaptea de sâmbătă spre duminică, în timp ce criticii Kremlinului au cerut proteste în masă la secțiile de votare în ultima zi a alegerilor pentru prelungirea guvernului președintelui Vladimir Putin.

Ucraina a lansat un amplu atac asupra a opt regiuni din Rusia în ultima zi a alegerilor prezidențiale, potrivit Reuters. Cel puțin 35 de drone kamikaze au zburat spre ținte inclusiv din regiunea Moscova, în timp ce un incendiu a fost declanșat la o rafinărie din Krasnodar, iar traficul aerian a fost perturbat în capitala Federației Ruse.

Ministerul rus al Apărării a scris duminică pe Telegram că 17 drone au fost distruse deasupra regiunii Krasnodar din sudul Rusiei, patru deasupra regiunii Moscova și restul deasupra altor șase regiuni.

„Dronele au fost neutralizate, dar a izbucnit un incendiu ca urmare a căderii unuia dintre dispozitive", a precizat pe Telegram cartierul general operațional al regiunii Krasnodar din sudul Rusiei.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că nu au fost raportate victime sau pagube în urma dronelor doborâte deasupra a trei districte din apropierea Moscovei.

Aeroporturile Domodedovo, Vnukovo și Zhukovsky din Moscova au impus duminică dimineața restricții de zbor din motive de securitate, a anunțat într-un comunicat autoritatea de supraveghere a aviației de stat din Rusia.

Cinci drone ucrainene au fost doborâte duminică în apropiere de Moscova.

Potrivit unor imagini video neverificate care circulă pe rețelele de socializare, drone au reușit să lovească aeroportul Domodedovo din Moscova.

