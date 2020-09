Alegeri locale 2020. Un liberal a castigat sefia Consiliului Judetean Giurgiu pe "mosia" pesedistului Niculae Badalau

PNL a castigat astfel sefia judetului condus de senatorul PSD Niculae Badalau , cu 48,8% din voturi, in timp ce candidatul de la PSD, Marian Mina, a avut 35,01%.Consiliul judetean Giurgiu era condus din iunie 2016 de Marian Mina, finul de cununie al lui Niculae Badalau.De altfel, PSD a pierdut si Primaria municipiului Giurgiu, Adrian Anghelescu fiind noul edil al orasului.Senatorul Niculae Badalau a fost ales in septembrie 2018 in functia de presedinte al organizatiei judetene a PSD Giurgiu, cu 329 de voturi ale celor 339 de delegati la Conferinta Judeteana de alegeri. Iar presedinte executiv a fost pus Marian Mina, aflat pe atunci in functia de presedinte al CJ Giurgiu.In iulie 2020, cu doua luni inainte de alegeri, toata echipa PNL Giurgiu a trecut la PSD, iar liderul organizatiei Marian Maroiu a devenit candidatul social-democratilor la Primarie. Anuntul a fost facut la acea vreme chiar de Badalau, pe pagina sa de Facebook