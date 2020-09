Cine e Dominic Fritz, germanul care a castigat Primaria Timisoarei, invingandu-l pe Nicolae Robu

"Sunt cetatean german. M-am nascut in 1983 in sudul Germaniei, nu departe de unde izvoraste Dunarea, intr-o familie catolica de 8 copii. In putinul timp liber, imi place sa citesc, sa cant la pian, sa merg cu bicicleta sau sa dezbat filme cu prietena mea, care este diplomata la Natiunile Unite" se arata in caracterizarea noului primar al Timisoarei pe pagina sa de Facebook "Sunt timisorean de suflet inca din 2003. Atunci, proaspat absolvent de liceu, am lucrat un an ca voluntar la o casa de copii din cartierul Freidorf. Acolo am invatat si limba romana. In 2006, in timpul unui stagiu in cadrul unei fundatii din Timisoara, am infiintat primul program de mentorat pentru adultii cu dizabilitati intelectuale din Romania", povesteste Dominic Fritz pe pagian sa de campanie dominicprimar.ro In 2006, noul primar al Timisoarei a facut un stagiu de sapte luni in cadrul Fundatiei Pentru Voi, unde, spune el, a infiintat primul program de mentorat pentru adultii cu dizabilitati intelectuale din Romania. Proiectul lui a castigat premiul pentru "Cea mai buna campanie de voluntariat" la Gala Societatii Civile in 2009.Este pasionat de muzica si a ajuns sa fondeze "Timisoara Gospel Project" si Asociatia Culturala TGP, pe care o conduce ca presedinte din 2012. Concertele pe care le dirija au strans donatii de mii de euro pentru Centrul de Ingrijire Paliativa din Timisoara. Iar Primaria Timisoara i-a oferit o diploma de excelenta in anul 2014, pentru contributia la viata comunitatii, se arata in caracterizarea de pe pagian de facebook a lui Dominic Fritz.Un an mai tarziu si-a cumparat un apartament in Timisoara, in zona Iosefin, "dupa ani de stat la prieteni".In 2009, dupa studii de stiinte politice si administrative in Germania, Franta si Anglia, si-am inceput cariera profesionala in functia de consilier in cadrul Agentiei Germane pentru Cooperare Internationala (GIZ).In perioada 2016-2019 a fost seful de cabinet al fostului presedinte al Germaniei si fost director al FMI, Horst Kohler, la Berlin. "Din aceasta pozitie, am colaborat cu multe institutii si autoritati nationale si internationale precum Natiunile Unite, Banca Africana de Dezvoltare sau Ministerul Afacerilor Externe din Germania", mai arata Dominic Fritz."Timisoara este singurul oras din lume unde simt ca nu sunt trecator, ci care ma face sa ma simt cu adevarat parte a unei comunitati, a unei comunitati creative, primitoare si pline de viata. Timisoara are un potential urias, potential care momentan se evapora din cauza unui sistem administrativ-politic ramas in secolul trecut. Iubesc acest oras prea mult", spunea Dominic Fritz inainte de alegeri.Timisoara, mai spune el, i-a marcat cariera, i-a definit dorurile si i-a schimbat felul in care priveste viata.Dominic Samuel Fritz a obtinut 53,31% din sufragii, asigurandu-i functia de perimar al Timisoarei pentru urmatorii patru ani.Citeste si: