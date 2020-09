MAI anunta ca au fost deja pregatite buletinele de vot, iar acum se afla sub paza

Buletinele de vot, sub paza

Ce incidente au fost inregistrate in aceasta campanie electorala. Au fost aplicate sute de amenzi

"Conform prevederilor legale, Ministerul Afacerilor Interne urmareste, cu precadere, ca toate institutiile implicate in organizarea si desfasurarea alegerilor locale sa realizeze actiunile din Programul calendaristic la termenele aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 576/2020.Pana la acest moment, toate sarcinile au fost indeplinite in termenul legal.In ceea ce priveste sarcinile ce revin MAI, conform calendarului aprobat de Guvernul Romaniei, ii asiguram pe toti cetatenii ca s-au luat toate masurile pentru a nu exista nicio intarziere si pentru ca intreg procesul electoral sa se desfasoare in conditii de legalitate si siguranta", a transmis Monica Dajbog, purtatorul decuvant al MAI.Reprezentanta MAI a mai spus ca, in perioada 17-18 septembrie, reprezentantii Ministerului Afacerilor Interne au participat la predarea stampilelor cu mentiunea "VOTAT" si a timbrelor autocolante catre institutiile prefectului."Buletinele de vot si celelalte materiale necesare votarii vor ramane sub paza efectivelor MAI pana la preluarea lor de catre presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare in preziua votului.Ulterior, efectivele MAI vor asigura masurile de protectie la cele".Ministerul de Interne a mai transmis ca au fost luate toate masurile pentru mentinerea si asigurarea ordinii si linistii publice in localitatile tarii pe intreaga perioada electorala, in sistem integrat, cu participarea politiei, jandarmeriei, politiei de frontiera si a celorlalte structuri operative.Pe timpul campaniei electorale, efectivele MAI sunt responsabile cu asigurarea masurilor de ordine publica cu ocazia manifestarilor publice electorale si a pazei locurilor de realizare si de depozitare a buletinelor de vot si a celorlalte materiale electorale, precum si cu cercetarea sesizarilor cu privire la producerea unor incidente electorale.Referitor la desfasurarea campaniei electorale, pana astazi au avut loc 1.160 de manifestari electorale in municipiul Bucuresti si in alte 537 de localitati.Nu au fost inregistrate evenimente de o gravitate deosebita, masurile de ordine publica fiind asigurate de peste 3.300 de angajati ai MAI.De la inceputul campaniei electorale au fost inregistrate 669 de sesizari privind evenimente electorale dintre care 80 nu s-au confirmat, iar 268 sunt in curs de cercetare.Cele mai multe sesizari au fost despre:* distrugerea, deteriorarea sau murdarirea afiselor electorale ori a anunturilor de propaganda electorala;* nerespectarea prevederilor legale referitoare la tipurile de materiale de propaganda electorala ce pot fi utilizate in campania electorala;* nerespectarea masurilor de protectie sanitara dispuse in context electoral;* nerespectarea hotararilor birourilor electorale sau ale Autoritatii Electorale Permanente.In urma verificarilor efectuate, au fost constatate 386 de contraventii, fiind aplicate amenzi in valoare de peste 92 de mii de lei.Pentru nerespectarea masurilor de protectie sanitara in context electoral, de la debutul campaniei electorale au fost constatate 25 de contraventii, fiind sanctionate cu amenda sau avertisment 36 de persoane.Pe timpul campaniei electorale, au fost constatate 149 de infractiuni pentru care sunt cercetate 128 de persoane.In continuare, Ministerul Afacerilor Interne va asigura efectivele necesare pentru desfasurarea intr-un climat de siguranta publica a campaniei electorale, dar si pentru indeplinirea in bune conditii a tuturor categoriilor de misiuni ce ne revin, inclusiv in contextul pandemiei.Spre exemplu, doar in ultimele 24 de ore, efectivele MAI impreuna cu reprezentanti ai altor institutii au verificat 2.240 de operatori economici si peste 20 de mii de persoane cu privire la respectarea masurilor de protectie sanitara. Pentru neregulile constatate au fost aplicate 727 de sanctiuni contraventionale, in valoare de aproximativ 200 de mii lei.Actiunile pentru protejarea sanatatii cetatenilor vor continua pe toata perioada pandemiei.