FOTO Nicusor Dan s-a intalnit la Cotroceni cu Iohannis si Orban. Presedintia: "Presedintele a apreciat ca solutiile propuse de Nicusor Dan sunt fezabile"

Declaratiile lui Iohannis

- Administratia Prezidentiala a confirmat ca presedintele Klaus Iohannis, preocupat de problemele cu care se confrunta zilnic bucurestenii, s-a intalnit cu Nicusor Dan."In cadrul discutiilor, la care a participat si premierul Ludovic Orban, au fost abordate solutiile necesare remedierii urgente a acestor probleme, precum si proiectele de dezvoltare a orasului pe termen mediu si lung. Presedintele Klaus Iohannis a apreciat ca solutiile propuse de Nicusor Dan sunt fezabile si pot conduce la rezolvarea deficientelor grave existente la nivelul Capitalei", a transmis Administratia Prezidentiala."Pot sa va confirm ca am avut aceasta discutie cu presedintele si cu premierul", a declarat Nicusor Dan.Nicusor Dan a precizat ca s-a intalnit cu premierul Ludovic Orban la Palatul Victoria si ca au mers impreuna la intalnirea cu presedintele Iohannis.Candidatul dreptei la Primaria Capitalei nu a oferit detalii despre continutul discutiilor, sustinand ca a nu are acceptul celorlalti participanti pentru a furniza aceste informatii.De asemenea, el nu a precizat a cui a fost initiativa acestei intalniri, motivand ca premierul si presedintele sunt cei care ar putea da detalii.Nicusor Dan a iesit singur de la intalnire, intrucat seful Executivului a mai ramas pentru a sta de vorba cu presedintele.Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, ca mai sunt doar cateva zile pana la "un moment definitoriu pentru modul in are vor evolua in urmatrii patru ani localitatile"."Mergem la urne pentru a decide cui incredintam administrarea", afirmat Iohannis, precizand ca este alegerea fiecaruia dintre noi. Seful statului a lansat un indemn pentru participarea la vot "Au mai ramas doar cateva zile pana la un moment definitoriu pentru modul in are vor evolua in urmatrii patru ani localitatile. Mergem la urne pentru a decide cui incredintam administrarea. Sta in mainile noastre sa alegerm", a afirmat Klaus Iohannis, precizand ca de fiecare in parte depinde daca vor fi sau nu facute investitii in localitati.Seful statului a facut referire la faptul ca alegerile locale au fost amanate din cauza pandemiei, iar acum suntem mai pregatiti decat in iunie pentru a organiza scrutinul in conditii de siguranta."Ma refer la dezinfectarea riguroasa a sectiilor de vot, la crearea unor circuite separate de intrare si iesire, la dezinfectarea mainilor inainte si dupa excercitarea votului. Daca toata lumea va pastra regulile de baza care se rezuma la purtarea corecta a mastii, dezinfectarea mainilor si pastrarea distantei, atunci riscul de infectare in sectii e redus la minimum", a afirmat seful statului."Votul este cel mai important instrument", a afirmat Iohannis, care a lansat un indemn pentru participarea la vot.