Situatie ciudata intr-o comuna din Sibiu. Bucsa, candidatul care apare pe trei liste diferite: PNL, PSD si USR-PLUS

"Eu continui sa spun ca nu suntem la fel si ca USR /PLUS e altfel, din multe motive, iar in aceasta dupa-amiaza am gasit in comuna Altina, jud. Sibiu, inca o dovada clara in acest sens.Aveti in imaginea de mai jos principalii candidati la Primaria Altina:PSD: Ioan BucsaPNL: Ioan BucsaUSR PLUS: Aron BucsaDe aceea va tot spun: USR PLUS e altfel!", a scris Dan Barna , liderul USR/PLUS, pe pagina sa de Facebook