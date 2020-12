Alegeri parlamentare 2020. Dan Barna, primul pe lista pentru Camera Deputatilor la Sibiu, nu poate vota

Dan Barna a fost testat pozitiv la COVID-19 si se afla in imposibilitatea de a vota chiar si cu urna mobila, fiind izolat in Bucuresti, iar domiciliul sau este in Sibiu. Barna candideaza pentru al doilea mandat de deputat.Dan Barna se afla in fruntea listei USR PLUS Sibiu pentru Camera Deputatilor, fiind urmat de Marius Vulcan, Ioan Plesciuc, Cristian Vilcu, Daniela Ilie si Carmen Novac. Candidatii USR PLUS Sibiu pentru Senatul Romaniei sunt: Claudiu Muresan, Anca Malaiu si Traian Belei."Am votat pentru Sibiu si pentru schimbarea Romaniei in bine. Am votat pentru un viitor asa cum ni-l dorim cu totii. Votul a durat putin si s-a desfasurat in siguranta. Votul este dreptul si responsabilitatea noastra si astazi ii alegem pe cei care fac legi mai bune si proiecte pentru cetateni", a declarat Marius Vulcan, candidat USR PLUS pentru Camera Deputatilor.Si Claudiu Muresan, primul aflat pe lista pentru Senat al USR PLUS Sibiu, ii indeamna pe alegatori sa voteze."Am votat in siguranta si rapid. Am fost la vot cu masca, dezinfectant si pix personal. Aveti grija de voi si mergeti sa alegeti acum pentru urmatorii patru ani de Romanie bine guvernata. Eu am incredere ca vom reusi impreuna sa ne construim tara asa cum ne dorim si primul pas e votul de azi", a spus Claudiu Muresan.CITESTE SI: LIVETEXT Alegeri parlamentare 2020: Prezenta redusa la vot, comparativ cu 2016, si scade in continuare diferenta. Au aparut incidente electorale, politia a dat amenzi si a deschis dosare