Liderul PSD Timiş Alfred Simonis a lansat vineri, 13 mai, un atac la adresa președintelui Consiliului Județean Timiș Alin Nica (PNL), despre care spune că este „complet depăşit de importanţa funcţiei pe care o ocupă”.

Liderul deputaţilor PSD, Alfred Simonis a vorbit în conferinţa de presă despre ”lipsa performanţei actualei administraţii de la nivelul Consiliului Judeţean Timiş”.

”Avem un preşedinte de CJ, din punctul nostru de vedere, complet depăşit de importanţa funcţiei pe care o ocupă”, a spus Simonis, el arătând că Nica are ca subordonaţi ”nişte lachei”.

”Nu am văzut, din păcate, proiecte majore demarate în aceşt an şi opt luni de când domnul Nica a preluat preşedinţia Consiliului Judeţean, ba mai mult, aş putea spune că nu am văzut nici măcar idei care urmează să fie transpuse în proiecte la nivelul Consiliului Judeţean”, a arătat Alfred Simonis.

Potrivit social-democratului, singurele proiecte finalizate sunt cele preluate de la fosta administraţie.

Simonis a dat exemplul lărgirii la patru benzi a autostrăzii, care este un proiect compromis, şi ”principalul vinovat pentru acest eşec este Alina Nica şi administraţia domniei sale”, pentru că se vor pierde fonduri europene şi va mai dura ani de zile până când va fi finalizat.

Ads

”Am fost şocat să văd în urmă cu o săptămână sau două o realizare între ghilimele măreaţă a Consiliului Judeţean Timiş, demnă de un cătun, şi acela de prin sudul ţării. Am văzut o comunicare că s-au făcut marcajele într-o parcare din centrul oraşului şi s-au schimbat nişte becuri. Oameni buni, dacă la nivelul Consiliului Judeţean Timiş, cel mai important şi poate cel mai bogat judeţ din România, ni se comunică astfel de ştiri şi astfel de realizări sunt măreţe pentru domniile lor (..) îmi este teamă şi sunt extrem de îngrijorat de ceea ce se va întâmpla în următorii doi ani şi jumătate cu Alina Nica la preşedinţia Consiliului Judeţean Timiş”, a spus Simonis.

”Parcă nivelul este de cătun din sudul ţării nu de judeţ atât de important din vestul ţării”, a mai spus deputatul PSD.

Ads