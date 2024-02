Oficialii ruși susțin că cinci persoane, între care un copil, au fost ucise joi, 15 februarie, în bombardamente asupra Belgorodului, un oraş din Rusia situat în apropiere de frontiera cu Ucraina, relatează Reuters.

Guvernatorul regiunii Belgorod, Viaceslav Gladkov, a scris pe reţelele sociale că cinci persoane au fost ucise şi 18 rănite, inclusiv cinci copii.

Omologul său din regiunea învecinată Kursk, Roman Starovoit, a descris atacul ca fiind "o nouă crimă a naziştilor ucraineni", o expresie folosită în mod regulat de oficialii ruşi pentru a se referi la autorităţile ucrainene. Potrivit lui Roman Starovoit, au fost lovite un centru comercial, o instalaţie sportivă în aer liber şi zone rezidenţiale, dar nu a oferit un bilanţ al victimelor.

Un corespondent al postului de televiziune Zvezda, care aparţine Ministerului rus al Apărării, a declarat că şase persoane au fost ucise în apropierea centrului comercial Magnit.

Postul de ştiri Mash a relatat că numărul total de morţi ar fi de nouă.

Videoclipurile şi fotografiile postate pe reţelele sociale au arătat o clădire cu sigla Magnit cu aproape toate ferestrele sparte, precum şi ferestrele unor complexe de apartamente aruncate în aer. Un videoclip publicat de Zvezda arată personal al serviciilor de urgenţă alergând pentru a ajuta persoanele rănite într-un complex sportiv în aer liber.

Belgorod under heavy shelling

Residents of the city reports several hit shells, cars were damaged, a shopping center was also damaged. According to preliminary data, at least 10 people were injured, there are dead.

The authorities have not officially commented on the… pic.twitter.com/hHUTgHmx8O