Basescu - mediator in PDL

Traian Basescu va fi chemat sa medieze intre intelectualii si ...non-intelectualii din PDL.

Cel putin asa sustin niste apropiati ai presedintelui organizatiei Bucuresti a partidului, Elena Udrea.

Acestia vad intre cearta dintre Silviu Prigoana si Cristian Preda un pericol teribil ca partidul sa fie sfasiat din cauza unui razboi al muschilor.

Deoarece multe capete constata ca presedintele nu s-a mai implicat in ultima perioada in mersul principalului partid de guvernamant, se considera ca interventia acestuia va linisti apele si-i va face pe cei mai greu de stapanit sa-si tina orgoliile sub control.

E drept ca tot soptitorii nostri spun ca s-ar putea ca pe Traian Basescu sa nu-l mai intereseze sandramaua portocalie. Om trai si om vedea...