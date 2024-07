Decapitari cu scandal in PNL - Vezi ce spun rebelii si candidaturile finale

Pentru PNL, vineri a fost "ziua cutitelor lungi". S-au definitivat candidaturile pentru alegerile parlamentare din decembrie si, cu acest prilej si cu ajutorul neprecupetit al lui Gigi Becali, putinii oponenti ai lui Crin Antonescu au fost redusi la tacere.

Cu toate ca miercuri USL si-a lansat cu mare fast candidatii, listele nu fusesera definitivate nici pe departe. Atat la PSD, cat si la PNL se duc inca bataliile finale. Un bun exemplu este cel al razvratitului Ioan Ghise, care in doar cateva ore s-a vazut scos de pe liste, apoi introdus la loc, urmand sa candideze pentru un nou mandat de senator in judetul Brasov.

Triggerul zilei de vineri in PNL a fost intrarea in partid a lui Gigi Becali si aprobarea candidaturii acestuia intr-un colegiu de deputat in sectorul 6. Patronul Stelei a facut un adevarat spectacol inca de la primele ore ale zilei, atacandu-l "sub centura" la multele neveste pe principalul sau oponent (dar si al lui Crin Antonescu), fostul premier si lider PNL Calin Popescu Tariceanu si amenintandu-l cu "dezvaluiri" pe primarul sectorului 1, Andrei Chiliman, alt inamic politic al lui Antonescu.

Becali, atac la Tariceanu: Un barbat cu 5 neveste n-o sa fie de partea mea!

Sedinta BPC a fost furtunoasa si a reprezentat punctul culminant al zilei. In spatele usilor inchise, s-au lansat acuzatii dure pe ton ridicat. Crin Antonescu a batut cu pumnul in masa si a propus dizolvarea conducerilor de la sectorul 1 si ale filialelor din judetele Mehedinti si Dambovita.

Scandal in PNL - Antonescu decapiteaza filiala Sector 1. Marul discordiei: Tariceanu si Becali

Propunerile lui Crin Antonescu au fost adoptate cu lejeritate, prin vot, si au fost reconfirmate in sedinta Comitetului National Executiv, forul suprem.

Prin urmare, Vlad Moisescu a fost inlaturat de la sefia PNL Sector 1, iar Crin Antonescu a dezvaluit, intr-o conferinta de presa, ca el era cel care, in interceptarile convorbirilor purtate de fostii ministri Ioan Rus si Victor Paul Dobre la referendum, vorbea despre conducerea USL ca despre un "grup infractional organizat".

De asemenea, sefii filialelor judetene Mehedinti si Dambovita au fost demisi si conducerile dizolvate, Antonescu reprosandu-le acestora "ineficienta, slaba performanta, incapacitatea de a atrage oameni importanti din judetul respectiv".

Mana dreapta a lui Crin Antonescu, primarul sectorului 6 Rares Manescu, a fost desemnat coordonatorul campaniei nationale a PNL. De asemenea, presedintele PNL a anuntat ca s-au dat derogari pentru Daniel Barbu, Vlad Nistor, Victor Ciorbea, Sorin Rosca Stanescu, Sorin Iliesiu, jurnalistul Rares Bogdan si Gigi Becali, acestia neavand vechimea prevazuta de statut pentru a candida.

Antonescu a mai anuntat ca Honorius Prigoana nu apare pe liste, in schimb alti fosti democrat-liberali, printre care parlamentarii Ovidiu Marian si Mariana Popa, vor candida in decembrie din partea PNL.

Cristian Topescu nu va mai fi sustinut de PNL pentru un nou mandat de senator, in schimb Petre Roman va candida pentru Camera Deputatilor intr-un colegiu din Brasov.

In replica la deciziile luate de conducerea partidului, Ludovic Orban a sustinut o declaratie publica in care si-a exprimat inca o data dezacordul cu privire la asocierea PNL cu Gigi Becali, dar si solidaritatea cu colegii sai, nedreptatiti, in opinia sa, prin inlaturarea din functii.

Ludovic Orban: Dezaprob demiterile din PNL, nu stiu daca mai candidez

La randul lui, Vlad Moisescu a anuntat pentru aceasta seara, la ora 19.00, o conferinta de presa la care isi va prezenta punctul de vedere impreuna cu primarul sectorului 1, Andrei Chiliman si cu deputatul Ludovic Orban.

Pana la aceasta ora Calin Popescu Tariceanu nu a avut nicio reactie publica. In schimb, Crin Antonescu a anuntat ca acesta a fost lasat sa candideze in colegiul pe care si l-a ales in sectorul 1, cu toate ca el fusese repartizat partenerilor de la PC.

