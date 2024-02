Generalul american Ben Hodges, despre întârzierea ajutorului militar promis de SUA: "Ucraina oricum va câștiga acest război" VIDEO

Ben Hodges, fostul comandant al Armatei SUA în Europa, este convins că Rusia a devenit mult mai slabă decât pare la prima vedere și că Ucraina va câștiga un război la scară largă, în ciuda întârzierii ajutorului SUA.

Reputatul militar american a acordat un interviu unei publicații ucrainene, în cadrul căruia a analizat succint echilibrul de forțe existent în acest moment în războiul generat de invazia neprovocată a Rusiei.

"Ei (n.r. - Rusia) controlează doar 18% din teritoriul ucrainean. Flota rusă de la Marea Neagră are probleme, avioanele rusești nu intră în spațiul aerian ucrainean, jumătate de milion de soldați ruși sunt uciși sau răniți", a enumerat Ben Hodges.

Generalul crede că 2024 devine un an dedicat competiției industriale. „Ucraina trebuie să pună la punct un sistem propriu, să recruteze oameni noi, să obțină muniție și arme din Occident. Și dacă suntem înaintea Rusiei la aceste capitole, cred că vom fi într-un alt loc anul viitor. Deci anul acesta, cred că generalul Sirski trebuie să stabilizeze frontul. Rusia nu poate doborî Ucraina. Și nici Ucraina nu poate învinge Rusia acum. E ca o dispută între doi mari luptători, în care amândoi sunt obosiți, iar unul îi spune celuilalt: "Tu ești mai obosit decât mine!". Iar lupta continuă. Cred că Rusia este mai obosită, însă. Trebuie să fim conștienți de asta”, este comparația plastică pe care a făcut-o Hodges pentru a descrie situația actuală de pe front.

