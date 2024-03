Adrian Cioroianu ar putea fi dat afară de la conducerea Bibliotecii Naționale, după scandalul stârnit de Emilia Șercan. „E an electoral”

Directorul Bibliotecii Naționale, Adrian Cioroianu, a fost invitat marţi la audieri la Comisia pentru cultură a Camerei Deputaţilor. În această şedinţă preşedintele comisiei, Iulian Bulai, a cerut demisia sau demiterea directorului interimar al Bibliotecii Naţionale a României, pe motiv că a folosit informaţii cu caracter personal pentru a discredita o persoană.

Ministrul Culturii, Raluca Turcan a anunțat că va organiza un nou concurs pentru a schimba conducerea Bibliotecii Naționale.

Scandalul a pornit de la faptul că jurnalista Emilia Şercan a reclamat, în urmă cu două săptămâni, faptul că în sălile Bibliotecii Naţionale a României cititorii stau cu gecile pe ei, la temperaturi de 16 grade Celsius. Adrian Cioroianu a acuzat-o pe Şercan de "fake news" şi a făcut public, pe Facebook, faptul că aceasta a solicitat studierea tezei de doctorat a lui Mircea Geoană.

Întrebat, după audieri, dacă are de gând să îşi dea demisia, Cioroianu a spus: "Nu! Cred că a fost o declaraţie politică a domnului Bulai. E an electoral, nu vreau să îi stric declaraţiile politice. Altceva nu comentez".

El a precizat că o să se decidă la momentul respectiv dacă participă sau nu la concursul pe care urmează să îl organizeze Ministerul Culturii pentru ocuparea postului de director al Bibliotecii Naţionale.

"Cred că îndeplinesc criteriile. Evident că o să văd în momentul respectiv. Sunt foarte multe poziţii în sistemul culturii româneşti care într-adevăr sunt poziţii de interimar, dar să ştiţi că, altfel, ce face un director plin face şi un director interimar fără probleme. Dacă va fi, când va fi, sunt atât de multe lucruri încât în momentul de faţă discutăm de o ipoteză. Nu am cum să dau un răspuns la o ipoteză. (...) Eu am proiecte începute la Biblioteca Naţională la care ţin foarte mult. Biblioteca e o instituţie respectabilă, prezenţa mea aici a fost pentru a-i invita pe anumiţi oameni politici să nu se antepronunţe. La această comisie eu am venit din respect pentru Parlament şi cred că din respect pentru adevăr. Cine vrea să se lămurească, se lămureşte", a transmis Cioroianu.

Cioroianu este acuzat de atitudine nepotrivită la audieri

La invitația deputatului USR Iulian Bulai, președintele Comisiei pentru Cultură, astăzi au fost audiați ministrul Culturii, Raluca Turcan, și directorul interimar al Bibliotecii Naționale a României (BNaR), Adrian Cioroianu, pe tema managementului BNaR și a scandalului iscat de divulgarea de către acesta a unor informații private.

"Audierile de astăzi mi-au întărit convingerea că directorul interimar al Bibliotecii Naționale a României confundă instituția pe care o conduce, care ar trebui să fie un spațiu al deschiderii, al dialogului și al cunoașterii, cu propria moșie.

Solicit demisia de onoare a domnului Adrian Cioroianu sau, în lipsa acesteia, demiterea domniei sale. Directorul Bibliotecii Naționale ar trebui să petreacă mai mult timp în instituția pe care o conduce și mai puțin prin studiourile de televiziune. În loc să facă un management bun, așa cum scrie în fișa postului, domnul Cioroianu este prezent pe la televiziuni ca om politic, iar în fața Comisie face procese de intenție unor ziariști și comparații cu totul deplasate între temperatura din Bibliotecă și Auschwitz.

Sper ca ministrul Culturii să găsească, în cel mai scurt timp, o persoană competentă, fie care director interimar, fie ca director titular, instalat în urma unui concurs”, declară Iulian Bulai, președintele Comisiei pentru Cultură.

În timpul audierii din Comisia pentru cultură, directorul interimar al BNaR a comparat condițiile din sălile Bibliotecii cu cele de la Auschwitz.

Acestuia i-au fost repro;ate problemele din mandatul său de la condițiile precare din sălile de lectură ale BNaR la relația cu beneficiarii, fie ei simpli cititori, fie jurnaliști de investigație.

În comunicatul USR se mai remintește că în cursul anului 2022, directorul interimar Adrian Cioroianu s-a remarcat și prin eforturile de a împiedica accesul la teza de doctorat a lui Lucian Bode, pe atunci ministru PNL al Afacerilor Interne.

