Bolile cu simptome înșelătoare, pe care s-ar putea să nu le observi din prima. Ce ar putea indica picioarele și gleznele umflate

Cele mai periculoase boli sunt adesea cele cu simptome ascunse, pe care cu greu le sesizăm așa încât să ne ridice semne de întrebare. Dacă rămân nedepistate, deci netratate, diabetul, afecțiunile inimii sau cancerul pot face ravagii în organism. Până ce oamenii ajung la medic pentru consult, analize și un diagnostic concret e posibil ca boala să fi produs deja o deteriorare semnificativă.

Există mai multe simptome înșelătoare, pe care fie nu le veți observa din prima, fie le veți cataloga ca fiind ”banale”. Totuși, dacă le aveți, cel mai bine ar fi să vă faceți o programare la medic deoarece prevenția este cea mai importantă, potrivit medical-news.org.

Picioare și glezne umflate

Umflarea gleznelor și picioarelor se numește edem și este o reacție normală dacă stați mult în picioare, dacă ați mers mult pe jos, după un zbor lung, sau dacă sunteți însărcinată. Totuși, când acest lucru se întâmplă des și fără un motiv aparent, ar putea fi vorba despre alte afecțiuni, cum ar fi flebită, insuficiență venoasă, boli de rinichi, boli hepatice, tromboză venoasă profundă sau insuficiență cardiacă.

Respirație urât mirositoare

Respirația noastră nu va fi grozavă dimineața, sau după ce am mâncat ceapă sau usturoi, iar acest lucru este normal. Totuși, dacă respirația este în cea mai mare parte a timpului urât mirositoare, ar putea fi vorba despre o afecțiune a gingiilor, sau despre o boală cardiacă.

Dacă nu aveți o igienă orală corespunzătoare, bacteriile pot ajunge în fluxul sanguin. Acest fenomen produce un răspuns inflamator, iar dacă inflamația persistă, arterele din jurul inimii se pot deteriora, iar în cele din urmă pot fi declanșate diverse boli cardiace.

Transpirație abundentă noaptea

Persoanele care suferă de această problemă se pot trezi noaptea acoperite de sudoare, indiferent de anotimp sau de temperatura din cameră. Pot fi episoade trecătoare care nu ar trebui să vă îngrijoreze, cauzate de menopauză sau de administrarea anumitor medicamente, dar pot indica și probleme ale tiroidei, tulburări de anxietate, anumite tipuri de cancer sau leucemie, infecții osoase sau bacteriene.

Pierderea bruscă în greutate

O pierdere în greutate semnificativă și bruscă poate indica un nivel exagerat de stres și anxietate, boala celiacă, sau chiar anumite tipuri de cancer. Pierderea bruscă în greutate pune prea multă presiune asupra corpului, care poate crede că moare de foame, astfel că metabolismul încetinește. De asemenea, masa musculară scade, iar organismul nu mai poate absorbi nutrienții de care are nevoie.

Sforăitul

Atunci când o persoană sforăie, ceva blochează aerul în timp ce trece prin căile respiratorii. Pe măsură ce aerul este forțat să treacă prin zone strâmte sau blocate, țesuturile din gât și pasajul nazal vibrează. Sforăitul apare frecvent la persoanele supraponderale, în cazul excesului de alcool sau poate fi cauzat de apneea în somn.

Când se întâmplă pe termen lung, crește riscul accidentului vascular cerebral și atacului de cord. De asemenea, apneea care nu este tratată poate provoca nereguli în ritmul inimii și poate împiedica oxigenul să ajungă la organe. De asemenea, poate provoca hipertensiune arterială, cardiopatie și chiar diabet.

Greața frecventă

Numeroase cauze pot sta la baza senzației de greață: consum ridicat de cafea, sarcină, probleme cu stomacul sau stări de nervozitate. Totuși, când apare frecvent, adesea alături de constipație și disconfort la înghițire, ar putea fi un simptom al bolii Parkinson.

Acest simptom apare deoarece boala Parkinson afectează sistemul nervos și modul în care mușchii interacționează între ei. Când mușchii tractului digestiv nu funcționează corect, rezultă incapacitatea de a înghiți. Adesea, simptomele specifice Parkinson, cum ar fi tremuratul, apar mai târziu în progresia acesteia.

Vindecarea lentă a rănilor

Tăieturile sau rănile care se vindecă lent ar putea indica un deficit al vitaminei D sau existența diabetului. Când există un nivel ridicat de glucoză în sânge, nu mai există suficient ”spațiu” pentru nutrienții și proteinele necesare organismului să se vindece.

Indigestia

Indigestia poate fi cauzată de refluxul acid, ulcer, sau gastropareză. Totuși, poate indica și probleme cardiace. Durerea toracică este ușor de confundat cu arsurile la stomac, mai ales atunci când este cauzată de o blocare parțială a vaselor și nu de blocarea totală. Durerea poate fi resimțită și spre exterior, de la piept în abdomen, gât, maxilar, brațe sau spate. Dacă vasele care duc la inimă sunt complet blocate, acest lucru poate provoca un atac de cord.

Ochii uscați

Acest simptom apare cel mai adesea în cazul oamenilor ce suferă de diverse alergii. Totuși, este și un simptom ce apare în 50% dintre cazurile de hepatita C. Hepatita C este una dintre cele mai parșive boli deoarece poate dura până la 10 ani de la debut până când simptomele apar. Primele simptome sunt minore și includ dureri musculare, greață, febră, oboseală și icter. Dacă hepatita C nu este tratată, duce la simptome mai severe care pot include vânătăi și sângerări ușoare, scădere în greutate, modificări ale apetitului, umflarea picioarelor, confuzie și somnolență. Din fericire, tratamentul pentru hepatita C a parcurs un drum lung și mulți oameni sunt tratați imediat după ce sunt diagnosticați.

Modificări ale unghiilor

Unghiile de la mâini și de la picioare vă pot spune multe despre corp. Schimbările de culoare, precum o nuanță albastră, indică o circulație proastă și faptul că nu există suficient oxigen în sânge, în timp ce unghiile albe pot fi un semn de diabet sau boli hepatice. Unghiile ce au o culoare deschisă au fost, de asemenea, asociate cu anemia, în timp ce unghiile care sunt jumătate roz și jumătate albe au fost asociate cu bolile de rinichi. Îngălbenirea poate fi cauzată de poliartrita reumatoidă sau de bolile pulmonare.

