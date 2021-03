Catalin Drula: Pentru autostrada Bucuresti - Brasov a ramas studiul de fezabilitate din 2005. A fost semnat contractul de proiectare

"Am inceput primele zile din mandat cu autostrada Bucuresti - Brasov. Am spus ca a fost campionat de studii de fezebilitate. Or fi fost in general in Romania. Din pacate, pe aceasta autostrada ultimul studiu de fezabilitate dateaza din 2005. Este un studiu mai sumar. A ramas studiul de fezabilitate din 2005 pentru ca de atunci au fost foarte multe incercari de parteneriat public privat. Cate doi - trei ani proiectul a fost blocat inclusiv in discursul public al decidentilor zilei", a declarat Catalin Drula, la Digi 24, joi seara.Ministrul Transporturilor a adaugat ca s-a semnat contractul de proiectare pentru segmentul de autostrada Bucuresti - Brasov."Acum chiar am facut un pas concret, pe 12 februarie a fost semnat contractul de proiectare al autostrazii, asta inseamna ca vom avea toata partea din spate, viaducte, tuneluri, vom avea efectiv proiectul lor, asa cum faci proiectul unei case. Si apoi putem cauta un constructor. In momentul de fata aceasta munca nu a fost facuta si daca nu a fost facuta nu poti trimite un excavator direct in teren", a declarat Drula.Intrebat cand vor incepe lucrarile, Catalin Drula a declarat ca numai proiectarea dureaza doi ani si jumatate."Proiectantului care incepe contractul semnat pe 12 februarie i-am cerut sa livreze zonele critice cum ar fi centura Comarnic, zona de la Ploiesti, mai repede decat termenele contractuale. Termenele contractuale, din pacate, sunt destul de mari. E vorba de doi ani, doi ani si jumatate, un contract licitat inainte de mandatul meu", a mai declarat Drula.