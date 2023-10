Începe construcția primelor centre de colectare a legumelor şi fructelor. 15 astfel de spații vor fi în total în România

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a participat sâmbătă, 7 octombrie, la stabilirea terenului unde va fi construit un centru de colectare legume şi fructe în bazinul legumicol Dăbuleni din judeţul Dolj.

Alte 14 astfel de centre vor fi construite în România, construcţia primelor şase urmând a începe în acest an.

Centrul de legume şi fructe din Dolj va avea 3.000mp, 4 benzi de sortare şi spaţii de depozitare cu temperatură controlată.

”Alături de preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Cosmin Vasile şi de primarii comunelor din bazinul legumicol Dăbuleni, am stabilit terenul unde va fi amplasat centrul de legume şi fructe din judeţul Dolj. Le-am prezentat proiectul acestui centru care va avea 3000 mp, 4 benzi de sortare şi spaţiu cu temperatură controlată, pentru a prelua, sorta şi pregăti pentru valorificare producţiile fermierilor din bazinul legumicol Dăbuleni, unul dintre cele mai importante din România!”, a anunţat ministrul Agriculturii, Florin Barbu, sâmbătă, pe Facebook

În total, 15 astfel de centre vor fi construite în România.

”Aşa cum am promis, construcţia primelor 6 centre, din cele 15 câte vor realizate în România, prin Casa Unirea, va începe în acest an. Am predat deja primele trei amplasamente în judeţele Buzău, Olt şi Dolj. Construirea centrelor de colectare legume şi fructe este un proiect la care ţin foarte mult pentru că este un angajament pe care l-am luat în faţa legumicultorilor din România. Împreună vom proteja si vom dezvolta sectorul legumicol şi vom asigura românilor hrană sănătoasă şi gustoasă, din solariile unor români harnici şi patrioţi!”, a mai scris ministrul Agriculturii pe Facebook.

