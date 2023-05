PNL suspectează PSD că nu dorește să prea șefia Guvernului. Întâlnire între Nicolae Ciucă și alți lideri liberali

Liderul liberalilor şi premierul Nicolae Ciucă a avut, vineri o discuţie cu prim-vicepreşedinţii PNL, au precizat surse politice, pentru News.ro.

Discuţiile au vizat strategia formaţiunii, în contextul amânării rotaţiei premierilor până după soluţionarea problemelor din educaţie. Liberalii i-au transmis şefului Executivului solicitarea ca ministrul de Finanţe Adrian Câciu şi ministrul Muncii Marius Budăi să se ocupe de negocierile cu sindicatele din învăţământ până când vor fi rezolvate cerinţele dascălilor privind majorările salariale.

De asemenea, aceştia consideră că PSD ar vrea să amâne pe o perioadă mai îndelungată rotaţia guvernamentală, în condiţiile în care liderului social-democraţilor Marcel Ciolacu i-ar fi teamă să preia guvernarea în timpul grevrei din educaţie, au adăugat sursele citate.

„Noi ne asumăm în continuare guvernarea şi nu credem că PSD vrea sa preia guvernarea. Vrea să o amâne minim patru luni de acum înainte. Social-democraţii ar dori să aibă loc rocada prin sesiunea parlamentară din toamnă”, a explicat un lider PNL.

Sursele menţionate au mai explicat că PNL îşi doreşte în continuare respectarea protocolului pentru a nu apărea probleme, iar partidul vrea ca rocada să aibă loc cel târziu la finalul lunii iunie.

Referitor la parcursul politic al lui Nicolae Ciucă, unii liberali din conducere ar vrea ca acesta să devină şeful Senatului, în defavoarea unui post de vicepremier, după ce nu va mai fi prim-ministru, pentru a mai da „o smetie Guvernului” în cazul în care face greşeli şi pentru a fi subordonat liderului PSD Marcel Ciolacu, care va fi premier, după rotaţia guvernamentală, au explicat sursele din PNL, pentru News.ro.

O alăt parte a conducerii liberale şi-ar dori ca Nicolae Ciucă să ocupe funcţia de vicepremier, pe viitor, poate să aibă şi un portofoliu în viitorul Guvern, au mai precizat sursele citate.

Premierul Nicolae Ciucă a anunţat vineri că liderii coaliţiei au decis să continue dialogul cu sindicatele din învăţământ şi a precizat că a convenit cu partenerii de coaliţie ca, pînă la soluţionarea problemelor, să nu îşi depună mandatul şi să îşi asume în continuare responsabilitatea de premier.

De asemenea, Marcel Ciolacu a precizat, în conferinţa de vineri în care prim-ministrul Nicolae Ciucă a anunţat că nu îşi depune mandatul, că problemele ridicate de către angajaţii din educaţie sunt unele legitime. Liderul PSD a subliniat că, în programul de guvernare, învăţământul este o prioritate.

La rândul său, preşedintele UDMR Kelemen Hunor a explicat că rostul guvernării este acela de la guverna pentru oameni, pentru societate, iar actuala coaliţie acest lucru l-a făcut şi îl va face. „În această perioadă am avut multe incendii - cu o mână am stins incendiile, cu mâna cealaltă am construit, fiindcă acesta este rostul guvernării”, a subliniat el.

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi la Sibiu, că procedurile pentru rotativa guvernamentală ar trebui să înceapă în cursul zilei de vineri, dar doar dacă se încheie greva din Educaţie. „Nu cred că se va face rotaţia în timpul unor negocieri”, a adăugat şeful statului.

Liderii de sindicate au anunţat, joi seară, după noi negocieri cu Guvernul, că au înaintat solicitările lor, constând în majorarea veniturilor tuturor angajaţilor din educaţie cu 25% şi ca salariul unui dascăl debutant să fie la nivelul celui mediu brut pe ţară. „Sunt liberi să-şi facă calculele necesare”, susţin sindicaliştii, referindu-se la guvernanţi.

Pe de altă parte, Guvernul a propus, joi seară, sindicaliştilor din educaţie mărirea veniturilor personalului nedidactic în medie cu 9%, precum şi acordarea a două prime de câte 500 de lei, în lunile iunie şi octombrie, măsura vizând 55.000 de angajaţi, a anunţat purtătorul de cuvânt al Executivului Dan Cărbunaru. El a adăugat că pentru personalul didactic şi didactic auxiliar sunt prevăzute prime de 1.000 de lei în luna iunie, respectiv 1.500 de lei în luna octombrie.