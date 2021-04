Clotilde Armand dezvaluie ca fosti sefi din primaria Sectorului 1 si din Politia Locala au primit ilegal locuinte ANL

"Aflu ca oamenii apropiati de vechea administratie (activisti de partid , fosti sefi de directii ai primarie, actuali angajati ai cabinetului parlamentar al fostului edil, sefi din Politia Locala Sector 1 care se ocupau cu filajul meu si al colegilor la protestele din 10 august 2018 sau angajati de la televiziunile Antena 3 si Romania TV) au fost rasplatiti de fostul primar cu locuinte dedicate exclusiv tinerilor pana in 35 de ani", sustine Clotilde Armand pe Facebook. Edilul a adaugat apoi ca va trimite Corpul de Control sa faca verificari."Niciunul dintre ei nu indeplineste conditiile de acordare a locuintelor si majoritatea au "sarit" randul pe lista de asteptare. Astfel, voi trimite Corpul de Control sa verifice situatia si voi initia un proiect de hotarare care sa nu mai permita asemenea anomalii. Nimeni nu este mai presus de lege - si asta trebuie sa le intre bine in cap tuturor. Daca exista angajati ai primariei care au facut nereguli va asigur ca vor plati", a conchis Clotilde Armand.Aceasta nu este prima oara cand Clotilde Armand ia la puricat fosta administratie. In luna martie a acestui an, edilul a anuntat ca "angajatii ADP Sector 1 au incasat vreme de patru ani spor de antena pentru radiatii inexistente". Potrivit edilului, in 2016 aceste "radiatii" au fost masurate de o firma privata. "Concluzie: Primaria Sectorului 1 va demara toate procedurile necesare in vederea recuperarii prejudiciului. Am inceput sa masuram nivelul frecventelor din mai multe directii ale Primariei Sectorului 1 si vom taia toate aceste sporuri ilegale", afirma Armand.Tot in luna martie, primarul Sectorului 1 acuza fostii sefi din Politia Locala Sector 1 ca si-au pontat ore suplimentare degeaba , in valoare de doua milioane de lei."Sefii Politiei Locale Sector 1 si-au dublat veniturile cu ore suplimentare greu de demonstrat. Toti acesti politisti erau apropiati de vechea administratie. Nimeni nu stie nimic despre cum s-au acordat aceste sporuri. Acesti politisti aveau acordul fostei administratii si pentru ei era de ajuns. Sunt 300 de beneficiari in politia locala si vreo 2 milioane de lei risipite pentru aceste sporuri flagrant de discutabile.Va anunt ca am decis impreuna cu noul director al Politiei Locale Sector 1 sa imputam aceste sume acordate si toti beneficiarii sa inapoieze toti banii din perioada martie - septembrie 2020. Un singur sef de serviciu a luat peste 40.000 lei in plus nefacand nimic (bine, nu chiar nimic. Imi taiau corturile in campania electorala, ma urmareau la evenimente si incercau sa le saboteze, luau filmari de la camerele de supraveghere din sediul Biroului Electoral de Sector si le distribuiau unor pesedisti sau televiziunilor apropiate de ei pentru a ne acuza de frauda electorala).De asta a fost atat de importanta reorganizarea politiei locale. Vor zbura din functie toti cei care n-au inteles ca nu merge cu politia politica, cu toleranta fata de mafia imobiliara sau orice ilegalitate. Continuam", relata Clotilde Armand.