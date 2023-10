Unde vor merge românii în vacanță anul viitor, după anularea concediilor din Israel, Egipt și Iordania

Românii au renunţat la vacanţe în Egipt şi Iordania, temându-se de războiul din Israel, unde vacanţele au fost anulate, a declarat Alin Burcea, proprietarul touroperatorului Paralela 45. Acesta se află în Antalya, o destinaţie de vacanţă extrem de căutată de români, care însă s-a scumpit anul acesta, iar hotelierii de aici vor creşte şi anul viitor preţurile, astfel că Alin Burcea estimează o scădere a numărului de turişti români care vor merge în vacanţă în Antalya anul viitor. Potrivit acestuia, Paralela 45 se va concentra anul viitor pe Spania, urmând a lansa chartere din Tenerife şi Gran Canaria, dar şi din Faro, Portugalia. 2024 va fi anul Spaniei, a afirmat el.

Vânzările în Israel au fost scoase din ofertă.

”Israelul a fost anulat. Era clar că nu mai merge. Acum două săptămâni, colegi optimişti spuneau că se vor relua (vacanţele) peste o lună. Nu se reiau peste o lună pentru că este o poveste de lungă durată. Au mai renunţat din Iordania, în primul rând din Iordania, deşi în Iordania nu e nicio problemă, Iordania nu va intra în război. Şi în Egipt, pentru că Gaza şi Israelul au graniţă cu Egiptul. Acum, când ai doi copii, nu mai stai să diseminezi, să te gândeşti că e vorba de Peninsula Sinai, care e deşert şi nu intră nimeni în Peninsula Sinai, nu o să se bată palestinienii cu israelienii în Peninsula Sinai. Un părinte se sperie, totdeauna se gândeşte la copii. Deci am avut anulări. Israelul s-a anulat total, e normal. În al doilea Iordania, că are frontieră şi s-au mai speriat, cam 30%, şi pe Sharm el-Sheikh au început anulări, că Sharm el-Sheikh e chiar în Peninsula Sinai, bine, la 300 de kilometri, însă, ca şi în conflictul din Ucraina, care ne-a speriat rău de tot la început, lumea se obişnuieşte şi vor vedea că nu se întâmplă nimic şi că e un război local”, a declarat Alin Burcea presei din România, la un eveniment din Antalya.

Ads

În ceea ce priveşte excursiile în Europa de Vest, mai ales că au existat proteste în ultima perioadă, proprietarul Paralela 45 a spus că se înscriu turişti, dar mai puţini.

”Au fost ameninţări cu bombă în Paris. Foarte mult rău fac nişte posturi de televiziune din România, unde prezintă totul dramatic, totul e dramă. Sigur, în România se vinde drama, suntem singura ţară din Europa pe care o ştiu să plătească bocitoare când moare cineva în familie ca să plângă mai mult. Dar ne fac mult rău nouă, nu e subiectivism, o jale care nu e reală. În Europa nu sunt probleme. Evrei şi arabi sunt în toate ţările europene, ce facem, nu mai mergem nicăieri? Nu e cazul”, a mai spus el.

Burcea a afirmat că pentru operatorii turci nu există război.

”Pentru operatorii turci nu există război. Pe undeva îi înţeleg. Să nu uităm că în Turcia în 2023 a avut loc un cutremur care a omorât un oraş cât Urziceni. Au murit 50-60.000 de oameni. Cu toate acestea, hotelurile s-au umplut. A început războiul din Ucraina, noi toţi plângeam prin colţuri, dar până la urmă hotelurile din Turcia s-au umplut. Aici e o singură concluzie: că dacă produsul e bun, până la urmă se vinde. Produsul în Turcia e bun şi ei sunt foarte încrezători. Şi chiar dacă hotelurile de lux au înregistrat scăderi, au foarte mulţi oameni care lucrează la marketing şi sunt convins că vor veni cu nişte «năzbâtii», lucruri noi”, a spus el.

Ads

Vânzările pe Grecia au crescut mult, însă.

”Am pus destinaţii noi în Grecia, în Grecia am avut peste 1,3 milioane de turişti români, care au mers cu autocarul, cu motocicleta, cu maşina, cu avionul, s-a mers peste tot. Grecia a mers bine. Grecia nu are foarte mari discounturi pe early-booking, sunt mai mici. Noi, ca strategie, am zis că anul 2024 va fi anul Spaniei, unde avem două noutăţi. Am pus un charter pe Tenerife şi unul pe Gran Canaria. Noutatea absolută este un charter pe Faro, Portugalia. Văzând că nu mai creştem mult pe Antalya, ne-am orientat spre Spania. Mâncarea este, de exemplu, mult mai ieftină, dar au şi foarte multe atracţii. Vom avea plecări din luna mai, probabil. Avantajul pentru Tenerife este că au o temperatură constantă o perioadă mare din an şi acolo sezonul e iarna, până în martie-aprilie, când nu ai unde să te duci. Acolo, în decembrie, sunt 25 de grade”, a explicat Alin Burcea.

O altă destinaţie strategică pentru compania Paralela 45 este Tunisia, unde hotelurile sunt la jumătate de preţ faţă de Antalya.

”Anul viitor vom avea chartere spre Tunisia din şapte oraşe din România. Plus pariu mare pe Spania. Tragem tare şi pe circuite. Cel mai bun an pe circuite a fost 2019, am avut 10.000 de oameni, anul acesta facem 12.500”, a anunţat el.

Ads