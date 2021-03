Iohannis va participa la reuniunea Consiliului European. Ce subiecte importante sunt pe ordinea de zi

Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi si vineri, la reuniunea Consiliului European, in format de videoconferinta."Principalele subiecte aflate pe agenda Consiliului European vizeaza coordonarea la nivel UE in contextul pandemiei de COVID-19, cu accent pe accelerarea productiei, livrarii si distributiei de vaccinuri, pregatirea pentru ridicarea graduala a restrictiilor si consolidarea raspunsului global al Uniunii Europene la pandemie. De asemenea, vor fi discutate aspecte privind Piata Interna si consolidarea sectorului digital. Liderii Uniunii Europene vor avea un schimb de opinii cu privire la situatia din Mediterana de Est si la relatiile cu Turcia", a transmis Administratia Prezidentiala.Totodata, in cadrul reuniunii Consiliului European, presedintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden , va avea o interventie in care se va referi la perspectiva relatiei dintre Uniunea Europeana si SUA.Conform sursei citate, in marja Consiliului European, va avea loc si un Summit Euro, in format extins, in care se vor discuta aspecte privind rolul international al monedei euro, cu accent pe importanta politicilor economice solide pentru sporirea rezilientei Zonei Euro.