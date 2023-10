Consilierea psihologică a copilului: efectele pozitive neștiute

Părinții vor să le ofere tot ce este mai bun copiilor. Tocmai de aceea, este bine de știut că ședințele de consiliere psihologică pot avea o reală influență pozitivă asupra creșterii și dezvoltării copiilor. În ciuda tuturor miturilor, adevărul este că nu este nimic greșit cu tine sau cu propriul copil dacă alegi să cereți ajutorul unui specialist. Ba din contră, este un act de curaj și este metoda prin care te asiguri că îi oferi copilului cele mai bune condiții de care are nevoie pentru o creștere și dezvoltare armonioasă.

Știai despre ședințele de consiliere psihologică, dar nu ți-ai făcut încă curaj să pui mâna pe telefon și să faci o programare? Ai mai multe nelămuriri sau situații care te depășesc în creșterea copilului și simți nevoia să vorbești cu un specialist? Permite-mi să-ți prezint în cadrul acestui material câteva dintre efectele pozitive mai puțin știute pe care le poate aduce acest angajament. Rămâi până la final pentru a afla cum poți beneficia de ședințe gratuite de consiliere psihologică pentru copilul tău.

Efectele pozitive neștiute ale consilierii psihologice

1. Copiii învață să-și recunoască și gestionează emoțiile

Situațiile pe care un copil le experimentează pot da naștere mai multor stări în plan emoțional. Cu toate acestea, pentru a învăța cum să gestioneze fiecare emoție în parte, copilul are nevoie de un real suport în această direcție. Cu ajutorul ședințelor de consiliere psihologică, un copil poate învăța să identifice sentimentele și să-și exprime adecvat emoțiile. Toate aceste elemente contribuie la dezvoltarea abilităților de comunicare și de empatie, fundamentale în relațiile interpersonale. Printr-o bună gestionare emoțională, unui copil îi va fi ușor să se adapteze în situațiile dificile și să se mobilizeze pentru a acționa și pentru a lua o decizie.

2. Creșterea încrederii de sine

Un alt efect pozitiv al consilierii psihologice se referă la creșterea încrederii de sine. În cadrul acestor ședințe, copilul se autoanalizează și descoperă toate competențele și capacitățile pe care le deține, dar mai ales, care sunt situațiile în care le poate folosi adecvat. Odată ce copilul ajunge să fie conectat cu propriile abilități, el se va arăta mult mai sigur de propria persoană. Stima de sine crescută, dezvoltată încă din copilărie, aduce foarte multe avantaje în viitor, atunci când copilul devine adult.

3. Discuții deschise despre propriile griji și temeri

Deși este mai ușor să credem că un copil nu are griji sau temeri, adevărul este că, indiferent de vârsta fragedă pe care o are, există mari șanse ca acesta să se confrunte deja cu anumite frici. Ședințele de consiliere psihologică le oferă copiilor un spațiu sigur pentru a-și exprima grijile și temerile. Totodată, procesul le arată că nu sunt singuri în situația pe care o descriu și îi ajută să identifice soluțiile potrivite pentru dificultățile pe care le întâmpină în viața de zi cu zi. Acest suport emoțional îi ajută să se simtă mai în siguranță și mai confortabil în propriul lor mediu.

4. Îmbunătățirea relației cu părinții

Un alt aspect puțin cunoscut al ședințelor de consiliere psihologică se referă la îmbunătățirea relației dintre copil și părinți și dintre copil și ceilalți adulți care fac parte din viața lui. Copilul este ajutat de psiholog să comunice eficient cu părinții și să dezvolte relații sănătoase și armonioase.

Având toate aceste informații, putem spune că ședințele de consiliere psihologică contribuie la îmbunătățirea relației copilului cu părinții, și totodată, îmbunătățește calitatea vieții de familie. Deși aceste efecte nu vor fi întotdeauna imediat evidente, ele joacă un rol vital în procesul de formare a unor adulți sănătoși și echilibrați. Ședințele de consiliere psihologică pot fi accesate chiar și în situațiile în care situația financiară a unei familii este una redusă, cu ajutorul programului „Din grijă pentru copii”, care le oferă copiilor 10 ședințe GRATUITE de consiliere psihologică.

Numele meu este Alexandra Lupu si sunt psiholog clinician & psiholog in securitatea si apararea nationala. Consider si promovez ca MEREU este loc de MAI BINE, motiv pentru care, sunt mereu pregatita sa le ofer persoanelor care intra in cabinetul meu suportul si sprijinul de care au nevoie. Daca simti ca a venit momentul sa faci o schimbare semnificativa in viata sau daca vrei sa ii oferi copilului tau mediul necesar pentru a se dezvolta, te invit sa ma contactezi.

Facebook autor: facebook.com/psihologalexandragabrielalupu

