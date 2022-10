Divorț dureros la Pro TV! O vedetă a postului a fost părăsită de soț

Una dintre figurile importante ale trustului Pro a dezvăluit că a trecut printr-un divorț dureros, după ce a fost părăsită de soț.

„Divorțul este ca o moarte”, a mărturisit Cristina Joia, arhitect în emisiunea Visuri la cheie. „S-a întâmplat în urmă cu un an jumătate, în mai, anul trecut. Și am ales să nu vorbesc despre asta, în primul rând pentru că am avut eu nevoie de un timp să procesez ce se întâmplă”, a precizat ea într-un teaser al podcastului lui Cătălin Măruță.

„El a vrut să plece, dar asta nu mă face pe mine mai puțin vinovată. Dacă cei doi nu lucrează la relație în fiecare zi și nu prioritizează relația, lucrurile alea nu au cum să țină doar dacă se iubesc. De iubit ne-am iubit foarte mult.

E o lecție pentru cei care ne ascultă: iubirea nu e de ajuns! Dacă vorbim despre cum se simte un divorț… este ca o moarte.

Dacă acolo a fost o legătură și oamenii s-au iubit, divorțul e absolut cumplit”, a spus Cristina Joia la podcastul „Acasă la Măruță”, conform click.ro.

Vedeta Pro are un băiețel, Andrei, în vârstă de trei ani.

