Dan Barna, despre amendamentul privind "superimunitatea" magistratilor: "Un compromis mai mic decat necesitatea majora de desfiintare a Sectiei speciale"

"Obiectivul este ca Sectia speciala sa devina istorie. E un compromis. MCV va fi ridicat doar indeplinind aceasta conditie. Aceasta masura, acest compromis care se regaseste in momentul de fata, vom vedea cum va functiona si, in functie de asta, putem sa discutam si in viitor asupra lui.Eu cred ca CSM primeste si responsabilitate prin aceasta decizie si din aceasta perspectiva spun ca e un compromis care e mai mic decat necesitatea majora de desfiintare a Sectiei speciale", a declarat luni Dan Barna, intrebat despre acest amendament.La insistenta jurnalistilor ca acest amendament va duce la o superimunitate a magistratilor, Barna a replicat: "N u este o superimunitate, este un aviz al unei sectii in functie de magistratul respectiv care tine de trimiterea in judecata".Comisia Juridica din Camera Deputatilor a adoptat joi cu amendamente proiectul legii privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie.Conform modificarilor aduse proiectului in comisie , judecatorii si procurorii vor putea fi trimisi in judecata pentru savarsirea unei infractiuni contra infaptuirii justitiei, de coruptie si de serviciu ori a unei infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie numai cu incuviintarea Sectiei pentru judecatori sau, dupa caz, a Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.Guvernul a aprobat in 18 februarie proiectul legii privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie. Este vorba de proiectul facut in mandatul fostului ministru al Justitiei Catalin Predoiu , din care au fost insa eliminate articolele care se refereau la "super-imunitatile" judecatorilor si procurorilor, ceea ce a starnit scandal in Consiliul Superior al Magistraturii, care, de altfel, l-a avizat negativ.