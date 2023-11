Despre motivație și inspirație

Se zice că în viață cele mai bune lucruri apar atunci când nu te aștepți, sau când nu le cauți. Dar oare e chiar așa? Cred că fiecare dimineață aduce cu ea speranțe, viziuni sau dorințe noi și ne simțim atrași de ele atâta timp cât vedem și o cale, cel puțin un prim pas. Dacă nu vedem măcar un prim pas, uităm imediat ce viziune măreață ar fi putut fi.

Cum ar fi să îți dorești vara să mergi la mare, știi că se poate, e la câteva ore distanță, ai și mașina ai și costum de baie dar totuși nu mergi. Chiar așa, de ce nu mergi?! Este foarte ușor să îți dorești un lucru și să fie cel mai simplu lucru din lume, și totuși “șansele” să fie împotriva ta. Împlinirea dorințelor și scopurilor are la bază motivația, și apoi planul. Este frecvent întâlnită situația în care cele două nu se întâlnesc sau nu se sincronizează.

Cum te găsesc cele mai bune lucruri în viață? Aș zice în primul rând pregătit – să le observi. Ele pot trece pe lângă tine cu atâta ușurință și tu să nu înțelegi ce ți s-a întâmplat, sau să realizezi mult mai târziu. Profesional vorbind, cele mai bune lucruri te așteaptă în afara zonei de confort. Când ai acceptat că ești la un anumit nivel, de ceva timp deja și deși nu ai vreun motiv anume ești nemulțumit și contraproductiv. Atunci ești într-o zonă de confort densă precum o ceață din care nu mai vezi cine ești, ce abilități ai, la ce le folosești sau dacă le mai folosești, dar cumva din pâcla aceasta, vezi foarte clar că altcineva te-a pus în situația aceasta, și tu te zbați să ieși.

Ei bine, nu e așa. Nu e niciodată așa. Nimeni nu te poate așeza decât acolo unde accepți să fii așezat. Așa că dacă acum te nemulțumește ceva, acel ceva probabil ești tu. În secunda în care ai realizat că nimeni nu ți-a făcut nimic și ca urmare tu poți decide acum și aici să fie altfel, deja se vede lumină, și posibilitățile sunt infinite.

Atunci există loc de motivație și inspirație, și da, uneori plătești ca să le obții. Mergi la cursuri, seminarii, webinarii și poate chiar lucrezi cu un mentor. Dar toate aceste resurse sunt doar scânteia nu și combustibilul. Combustibilul tot tu rămâi.

Mai credeți că cele mai bune lucruri se întâmplă atunci când nu te aștepți?! Eu nu cred, ele doar se întâmplă ca urmare a ceva. Când ai un obiectiv către care te îndrepți, totul în jurul tău se schimbă, dar în primul rând tu: adopți alte obiceiuri, te trezești la altă oră, îți aloci buget de investit în tine, și toți acești pași mici în final fac să fii surprins de momentul în care ți s-a întâmplat ce ți-ai dorit.

Singura surpriză benefică în acest proces este momentul când ți se îndeplinesc dorințele, procesul în sine, lăsat la voia întâmplării nu te va duce unde vrei să ajungi. Dacă vrei o schimbare, dacă vrei să fii tratat diferit sau să faci parte dintr-un alt cerc, atunci începe cu a-ți recunoaște că acum nu ești din povestea aceasta, caci dacă ai fi fost, nu era un subiect în sine să-ți dorești să devii. E ca și cum ți-ai dori ca numărul “-2” să facă parte din mulțimea numerelor naturale N, dar “-2” până nu renunța la minusul dinaintea lui nu va aparține niciodată lui N.

Ai un scop? Dacă da, îl urmezi? Și dacă nu ai un scop – ce anume îți lipsește, motivația sau planul?

Sunt Luiza Rotariu, People Manager, cu experienta in coordonare si dezvoltare de echipe de vanzari ce depaseste 10 ani. Am invatat pe calea grea, cea in care gresesti dar primesti lectii de neuitat, si am avut norocul sa lucrez cu cei mai ambitiosi oameni posibil, uneori mai ambitiosi decat mine - si aceasta e tot o lectie de invatat. Sunt aici ca sa dezbat subiecte, care uneori sunt inconfortabile si alteori provocator de dezbatut in fata multimilor, toate cu scopul de a aduce in atentie puterea personala a fiecaruia dintre noi! Sa incepem!

