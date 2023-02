Diaspora, scrisoare deschisa catre Dancila despre OUG pe Legile Justitiei: Ar slabi a treia putere in stat

Mai multe grupuri civice ale romanilor stabiliti in strainatate au transmis o scrisoare deschisa premierului Viorica Dancila, in care isi exprima ingrijorarea in privinta adoptarii in sedinta de azi a Executivului a unei OUG pentru modificarea Legilor Justitiei.

Guvernul Dancila se va reuni, luni dimineata, de la ora 9:00, intr-o sedinta extraordinara pentru a adopta o ordonanta de urgenta care sa modifice Legile Justitiei, cele extrem de controversate si de abia promulgate de Klaus Iohannis.

Grupurile civice fac un apel deschis catre Parlament si Guvern sa ia in considerare raportul si recomandarile Comisiei de la Venetia, potrivit Epoch Times.

"Dorim sa va aducem la cunostinta pozitionarea noastra fata de o posibila ordonanta de urgenta pe Legile Justitiei si anume ca facem un apel deschis ca atat Parlamentul, cat si Guvernul Romaniei sa ia in considerare raportul si recomandarile Comisiei de la Venetia.

Reamintim si pozitia partenerilor nostri in cadrul Uniunii Europene, dar fara a ne limita la acestia: independenta Justitiei trebuie sa fie asigurata si oferita in mod transparent si in conformitate cu recomandarile atasate pentru a oferi un cadru modern sistemului judiciar din Romania.

Consideram ca promulgarea legilor 303/2004, 304/2004 si 317/2004 nu au condus sistemul judiciar din Romania spre modernizarea si imbunatatirea lui, ci dimpotriva, duc catre ciuntirea independentei si bunei functionari a Justitiei independente din Romania", au opinat asociatiile potrivit sursei citate.

De asemenea, acestea subliniaza cu ministrului Justitiei i-a fost delegata mai multa putere, ceea ce duce la "slabirea puterii CSM", iar o ordonanta de urgenta pentru Legile Justitiei este "o masura precara" cu un potential impact negativ asupra Romaniei.

"In contextul deciziei CCR din 30 mai 2018 cu numarul 3585, dorim sa va aducem la cunostinta faptul ca ministrului Justitiei i-a fost delegata mai multa putere ducand astfel la o slabire a puterii Consiliului Superior al Magistraturii, garant al independentei Justitiei.

O ordonanta de urgenta pe tema Legilor Justitiei nu ar face decat sa slabeasca a treia putere in stat, dar si sa largeasca lipsa de comunicare si transparenta intre societate si puterile in stat.

Consideram ca adoptarea unei ordonante de urgenta ce afecteaza sistemul judiciar din Romania, in contextul actual, fara a se face un studiu de impact si fara a se lua in calcul opiniile expertilor, dar si fara discutii cu societatea, este o masura precara cu un potential impact negativ ridicat asupra bunastarii romanilor si Romaniei in cadrul angajamentelor cu Uniunea Europeana, dar si cu restul partenerilor Romaniei", se mai arata in comunicat.

Semnatarii scrisorii deschise sunt Grupul Civic Madrid, Impreuna Munchen, Procivic#Bilbao, Protestatari PRO Democratie Londra, #rezist Bilbao, #rezist Constanta, #rezist Dublin, #rezist Lyon, #rezist Zurich, #Rezistam si la Paris, Stafeta Steagului Uniunii Europene.

Ce contine OUG

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a discutat, saptamana trecuta, cu reprezentanti ai Comisiei de la Venetia despre continutul viitoarei ordonante de urgenta prin care vor fi puse in acord Legile Justitiei, recent modificate de Parlament, cu recomandarile Comisiei.

Vineri, presedintele Klaus Iohannis a promulgat Statutul Magistratilor, ultima dintre cele trei legi ale Justitiei care au fost modificate de Parlament, generand un urias scandal si masive proteste de strada. Legea a fost contestata de mai multe ori la CCR, atat de seful statului, cat si de Inalta Curte si de partide din Opozitie.

Noua lege contine mai multe prevederi controversate, printre care si reducerea atributiilor presedintelui in ceea ce priveste numirile procurorilor sefi, de la PICCJ, DNA si DIICOT. De asemenea, legea prevede ca magistratii se pot pensiona anticipat daca au cel putin 20 de ani vechime, chiar daca nu au implinit varsta de 60 de ani.

In ordonanta pe Legile Justitiei, care va fi discutata luni, sunt prevazute o serie de modificari, intre care se numara amanarea pensionarii anticipate a magistratilor (intrucat va avea un impact major asupra functionarii instantelor si parchetelor), amanarea incetarii detasarilor in institutii, prevederi privind actiunea in regres sau modul de revocare a membrilor CSM.

Iata principalele modificari facute prin OUG la cele trei Legi ale Justitiei.

