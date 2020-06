Trump a semanat vant

Ziare.

O criza ca aceea pe care o traieste acum buna parte din SUA nu apare niciodata din senin si nu este niciodata independenta de erori politice si de lidership.Si in acest caz vorbim despre o suma de premise.Unele sunt istorice si de fond.Sa nu uitam ca abia in 1962 JFK a semnat, tot dupa o criza de proportii, Ordinul Executiv 11063, care interzicea discriminarea rasiala in institutiile sociale ale tarii.In SUA la interval de aproximativ un deceniu izbucneste o mare criza pe clivajul rasial.Asa cumeste tot o realitate a SUA, in buna masura legata de chestiunea rasiala. Polarizarea aceasta intretinein general la foc mic in comunitatile defavorizate, in special afro si hispanica.Peste aceste doua constante mocnite au venit circumstantele momentului.Pe de-o parte,care a lovit in plin economia americana maturand in cateva luni tot ceea ce realizase, indubitabil, administratia Trump. Un american din 4 si-a pierdut locul de munca, falimentele au lovit de la mari companii, la firme mici, la supa saracului sunt cozi uriase. Se vorbeste despre cea mai crancena criza din istoria SUA.Iar peste toate este circumstanta numita. Pe de-o parte, administratia actuala a gestionat prost criza COVID, adica absolut incoerent si mereu pe picior gresit. De aceea, furia celor mai loviti de criza il erodeaza masiv pe Donald Trump.Ca sa mute furia, a indreptat degetul acuzator spre China, dar intr-un mod care arata multa disperare si putin echilibru. Cu siguranta, China, ca orice stat totalitar, a incercat sa ascunda problema COVID. La fel cum a facut URSS cu explozia de la Cernobil, de exemplu. Si aceasta este o indubitabila si uriasa vina a Chinei.Dar sa acuzi ca virusul a fost scapat din laboratorul de la Wuhan fara sa prezinti probe si impotriva verdictului practic unanim ca nu exista nicio secventa in ADN-ul SARS-Cov 2 care sa arate interventia de laborator inseamna sa incerci o manipulare emotionala conspirationista, nu cautarea adevarului.Pe de alta parte, Donald Trump si-a construit candidatura si apoi mandatul pe foarte multa agresivitate rasista, sexista, "white supremacy". A facut din divizare si polarizare un atu care sa-i conserve electoratul., a spus neonazistul David Duke la marsul rasist de la Charlottesville din august 2017 , fata de care presedintele Trump a avut reactii contradictorii, dar mai degraba indulgente cu neonazistii. Derapajele i-au adus si critici internationale , insa in SUA chiar cei care nu agreeaza "ismele" i le-au tolerat avand in vedere rezultatele economice bune ale mandatului, dar si printr-o prisma ideologica antidemocrata si antiHillary.Una peste alta,despre care vorbeam la inceput.Multi se intreaba cum se explica faptul ca unii adversari ai sai din tabara democrata au acum reactii excesiv de violente. Fara a fi o scuza, pentru ca nu e nimic scuzabil, ci doar o explicatie: pentru ca acesta a fost tonul acreditat de presedinte in ultimii ani si aceasta a devenit starea.Si fata in fata cu ea Trump ce a facut? Reflexul corect, spre care spune presa americana ca l-ar fi indemnat unii dintre apropiatii sai, ar fi fost sa stinga cat mai repede cu putinta focul cu gesturi simbolice puternice de pacificare si in directia corectarii problemelor din politie.In schimb, dupa o prima reactie soft de condoleante, Donald Trump a mai venit cu un bidon de motorina peste foc, adica amenintari cu caini si arme feroce si razboi cu retelele sociale , in special cu Twitter care a fost principalul sau vector de transmitere a mesajelor.Sigur ca in aceste conditii protestul de fond la adresa abuzului s-a amplificat cuprinzand toate zonele de furie si frustrare din societate. Acum e deja greu sa mai faci diferenta intre protestul legitim, protestul ideologic al unei stangi extreme, care exista si ea, curentele anarhiste si talhariile.Dar cand ai imbibat tara cu aburi de motorina vreme de 4 ani, asa se intampla. Si nu e nicio mirare ca seful politiei din Huston i-a cerut lui Donald Trump in numele tuturor sefilor de politie din SUA sa-si tina gura daca nu are nimic constructiv de spus .Asa cum i-a cerut si primarul Atlantei.Este ceea ce sustine si Sputnik.md, care il apara pe Donald Trump in batalia cu Soros Cu siguranta, nu Trump l-a ucis pe George Floyd, nu el a intrat cu masina in protestatari si evident ca in fata violentelor dezlantuite era necesara interventia Garzii Nationale. Dar aceasta escaladare este in buna masura furtuna culeasa dupa ce ani de zile a semanat vant.