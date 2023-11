Ce a făcut Dorian Popa la o lună după ce a fost prins drogat la volan

Dorian Popa a fost prins sub influența substanțelor interzise la volan, analizele efectuate arătând că a consumat cannabis.

El s-a ales cu dosar penal, dar acest lucru nu-l împiedică să meargă mai departe în cariera sa artistică.

La o lună de la nefericitul incident, Dorian a lansat o melodie, intitulată „Merg mai departe”, în care își exprimă propriile trăiri, și care a strâns, într-un timp record, peste 100.000 de vizualizări și peste 500 de comentarii pe YouTube.

„În primul rând încep prin a vă mulțumi pentru toată pe care mi-ați oferit-o și pentru muntele de energie caldă ce l-ați creat pentru a mă adăposti! Nu am cuvinte să releve, cu adevărat, cât de protejat m-am simțit, însă știu sigur că simțiți cât de recunoscător vă sunt! Sper ca piesa asta să vă dea puterea să vă luptați cu momentele grele din viețile voastre și nu uitați că-n spatele oricărui nor, fie el cât de negru, există lumina soarelui, gata să ne lumineze și să ne încălzească sufletele la loc! Al vostru negreșit… am fost, sunt și voi fi”, a scris Dorian Popa pe Instagram.