VIDEO Compania de Drumuri a reziliat contractul pentru sectorul din A3 intre Chetani si Campia Turzii: "Progresul in ultimele 5 luni a fost de 1%"

Durla: "Nu mai putem priva Romania de acest sector de autostrada"

Anuntul a fost facut de catre ministrul Transporturilor, Catalin Durla, pe pagina sa de Facebook Acest contract fusese semnat in 2015 cu firma romaneasca Straco, intrata intre timp in insolventa, pe circa 280 de milioane de lei (45% din valoare estimata la licitatie) si cu un termen initial de 12 luni pentru lucrari."Cu lucrari incepute in anul 2016, dar ajunse in 2021 abia la stadiul de sub 40%, nu putem face performanta in dezvoltarea infrastructurii si a Romaniei, in general.Constructorul acestui lot, ajuns in insolventa si cu subcontractori neplatiti, a beneficiat de toata bunavointa autoritatilor romane, dar a sosit momentul in care trebuie sa spunem "Destul!".Este solutia pe care CNAIR a incercat din rasputeri sa o evite, pentru ca relicitarea restului de tronson presupune niste proceduri de relativa durata", a scris ministrul pe contul sau de socializare.Ministrul a mai precizat ca "nu mai putem priva Romania de acest sector din autostrada A3. Avem nevoie de infrastructura urgent.Istoria acestei licitatii, derulate in 2015, este si o lectie despre acceptarea unor oferte subevaluate de companiile participante. Valoarea licitata de compania castigatoare a fost de 280 milioane lei, pe cand estimarea initiala pentru acest lot de 15,7km era de 620 de milioane lei.Termenele erau de 4 luni proiectare si 12 luni executie pentru un segment de autostrada in relief foarte usor"."In acest moment, pe santier nu se lucreaza deloc, iar lucrarile deja executate incep sa se degradeze. In ultimele cinci luni, lucrarile au avansat cu doar 1%.Am cerut CNAIR sa implementeze un calendar accelerat pentru relicitare, astfel incat sa avem un nou constructor in teren cat mai curand", a mai aratat ministrul.