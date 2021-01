Marea Britanie amana pana la 8 martie deschiderea scolilor. Guvernul impune carantina rezidentilor care se intorc din 22 de tari

Redeschiderea scolilor, amanata

Marea Britanie a trecut de 100.000 de decese din cauza Covid-19

Sosirile din aceste tari sunt deja interzise persoanelor care nu sunt rezidente in Marea Britanie "Le cerem tuturor celor care vin si a caror intrare (in regat) nu poate fi refuzata sa se izoleze in locuinte asigurate de catre Guvern, de exemplu la hotel, timp de zece zile, fara exceptie", a anuntat in Camera Comunelor premierul Boris Johnson Acesti calatori urmeaza sa fie preluati la aeroport si "condusi direct" la locul in care sunt plasati in carantina, a precizat liderul conservator.Persoanele care sosesc in Regatul Unit - prima tara din Europa care a depasit pragul de 100.000 de morti din cauza Covid-19 - era necesar, pana acum, sa prezinte un test covid-19 negativ si sa stea zece zile in carantina.Seful Guvernului britanic a anuntat miercuri ca redeschiderea tuturor scolilor - prevazuta dupa vacanta scolara din februarie - va fi amanata.Ea va avea loc incepand de la 8 martie, in cazul in care obiectivul Guvernului de vaccinare a 15 milioane de persoane, considerate prioritare, inclusiv persoanele in varsta de peste 70 de ani - pana la jumatatea luifebruarie - este atins.Dupa redeschiderea scolilor poate incepe o iesire treptata din izolare.Guvernul mizeaza pe o campanie de vaccinare masiva in vederea iesirii din criza sanitara si ridicarii restrictiilor.Peste 6,8 milioane de persoane au fost vaccinate pana in prezent cu prima doza de vaccin impotriva covid-19.Boris Johnson este acuzat de faptul ca a subestimat amploarea crizei in primavara, ca a impus izolarea prea tarziu si ca a ridicat-o prea repede, in vara, ignorand avizul oamenilor de stiinta. El a declarat marti ca a facut "tot ceea ce a putut" impotriva pandemiei covid-19 si a prezentat scuze pentru bilantul teribil care a facut din Regatul Unit cea mai indoliata tara din Europa.Liderul Partidului Laburist (opozitie) Keir Starmer il acuza pe Boris Johnson, in Parlament, de "lentoare" de la inceputul pandemiei. "El nu a invatat lectia pana la capat", il acuza Starmer.Liderul laburist cere ca toti calatorii care vin in Regatul Unit sa fie plasati in carantina la hotel. El a pledat sa se profite de vacanta scolara din februarie in vederea vaccinarii profesorilor si personalului scolilor, pentru a permite redeschiderea scolilor.