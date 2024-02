Eurovision 2024: Israelul încearcă să facă politică. Organizatorii au respins până acum două piese propuse pentru concurs

EBU, Uniunea Europeană de Radio şi Televiziune (European Broadcasting Union), care organizează competiţia, a respins pentru a doua oară propunerea de cântec a Israelului, relatează Ynet, citând surse ministeriale.

Versurile au fost considerate prea politice, ceea ce contravine regulilor concursului. Melodia, intitulată „Dance Forever”, se referă la atacul Hamas asupra festivalului Nova Music din 7 octombrie, în care au fost ucise 364 de persoane.

Versurile piesei „Dance Forever” sunt următoarele: „Drowning in the sunrise/ My heart is so cold/ but my soul is on fire/ Someone is calling from paradise/ The hope doesn't stop, it just spreads its wings/ It is like a million stars that suddenly light up in the sky”.

Israel Katz, ministrul israelian al Afacerilor Externe, a denunţat refuzul EBU: „Avem dreptul să cântăm despre ceea ce am trăit”. O primă propunere muzicală, „October Rain”, fusese deja respinsă săptămâna trecută. Israelul a ameninţat că se va retrage de la Eurovision.

Israelul are timp până la jumătatea lunii martie pentru a prezenta un cântec care să respecte regulile Eurovision. Cântăreaţa Eden Golam, în vârstă de 20 de ani, a fost aleasă să reprezinte ţara în luna mai, la Malmö.

Mai mulţi artişti au cerut ca Israelul să fie exclus din concurs, din cauza războiului pe care ţara îl poartă în prezent cu Hamas în Gaza. La începutul lunii ianuarie, peste 1.400 de artişti finlandezi s-au alăturat muzicienilor islandezi şi au cerut ca Israelul să fie exclus din concurs, invocând într-un comunicat de presă „crimele de război” din Fâşia Gaza. Un parlamentar irlandez a cerut, de asemenea, ca ţara sa să se retragă din competiţie în semn de protest.

Cu toate acestea, EBU (Uniunea Europeană de Radio şi Televiziune) a declarat că nu există planuri de excludere a Israelului: Eurovision este „o competiţie pentru televiziunile publice europene şi din Orientul Mijlociu” şi „nu pentru guverne”.

În urma atacului din octombrie 2023, atacurile armate și economice ale Israelului asupra fâșiei Gaza au dus la moartea a peste 30.000 de palestiniei, susține organizația Hamas. Africa de Sud a acuzat Israelul de genocid la Curtea Internațională de Justiție.