Florin Citu a parasit grupul de WhatsApp al PNL Sector 5 dupa ce candidatul sau a pierdut alegerile. Noua denumire a grupului

Dupa ce rezultatul a fost afisat, denumirea grupului de WhatsApp al filialei PNL Sector 5, din care face parte si Florin Citu , si-a schimbat denumirea, determinandu-l apoi pe premier sa paraseasca grupul.Cristian Bacanu, pana acum presedinte al PNL Sector 5, a pierdut functia la scrutinul care a avut loc vineri. Bacanu a obtinut 180 de voturi, iar Dan Meran, sustinator al lui Ludovic Orban , 220 de voturi.Ulterior, in grupul de WhatsApp al PNL Sector 5 liberalii din tabara Orban sarbatoreau rezultatul alegerilor. Acestia au schimba pana si numele grupului - din "PNL Sector 5" in "PNL Sector 5 #TeamOrban", potrivit Adevarul. "Pentru colegii nostri care nu stiu inca in ce filiala se gasesc, tocmai am schimbat denumirea acestui grup", a scris administratorul grupului liberal.Cateva momente mai tarziu, desi apartine de filiala Sectorului 5, premierul Florin Citu a parasit grupul de WhatsApp.Conform calendarului stabilit de Consiliul National al PNL, in perioada 1 iunie -15 iulie se desfasoara Adunarile Generale ale organizatiilor locale, care aleg conducerile PNL la nivel local. In perioada 1 iulie-10 august sunt programate conferintele judetene de alegeri, la care se aleg conducerile judetene ale Partidului National Liberal.Intre data de 10 august, termenul prevazut pentru finalizarea alegerilor la nivel judetean, si data de 25 septembrie, cand urmeaza sa aiba loc Congresul PNL, este prevazuta o perioada, conform Statutului PNL, de 45 de zile, pentru campania in perspeciva congresului.