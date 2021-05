Florin Citu: "Vor exista relaxari de la 1 iunie pentru toti romanii". Care sunt planurile premierului de dupa pandemie

"Dupa ne vom concentra pe economie. De un an de zile ne concentram pe sanatate, urmeaza sa ne concentram pe economie. Romania urmeaza pasi intr-un proces de convergenta, poate a facut pasi inapoi si nu are nicio scuza. Avem un guvern care si-a asumat sa faca reforme si care face reforme. Inca nu vorbim cum se vor lua relaxari si cum vor fi ele implementate. In acest moment avem mai multe scenarii pe masa pe care le discutam. Vor exista relaxari de la 1 iunie pentru toti romanii, indiferent de zona unde sunt", a afirmat Florin Citu, dupa vizita de marti la Centrul de vaccinare organizat la Liceul Teologic Ortodox "Nicolae Steinhardt" din Satu Mare.Chestionat despre posibile facilitati pentru persoanele care se vaccineaza, prim-ministru a raspuns: "Eu am spus ca, opinia mea personala, e ca persoanele care s-au vaccinat ar trebui sa aiba beneficii. Vom vedea cum vor arata acest masuri"."E clar ca de la 1 iunie vor exista masuri care vor da inapoi anumite restrictii de anul trecut. Stiu problema cu evenimentele private si anul acesta, de la 1 iunie, vom gasit metode sa fie evenimente private. Vom vedea daca putem sa mergem pe testare, cum se va face testarea. Suntem flexibili la solutii. Acesta e roul Comitetului interministerial.Vin cu propuneri ele sunt imnbunatatite. Sa tinem minte ca 1 iunie nu inseamna relaxare totala, inseamna 5 milioane persoane vaccinate. 1 august urmeaza al doilea pas in care vorbim de o relaxare totala. Saptamana viitoare toti ministri vor fi in strada, vor fi in centre de vaccinare si vor sustine aceasta campanie ", a adaugat Citu.