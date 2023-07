Un tap, deprimat de dorul prietenului magar: A intrat in greva foamei (Video)

Un tap a refuzat sa mai manance dupa ce a fost despartit de cel mai bun prieten, un magar, alaturi de care a trait vreme de un deceniu.

Tapul Mr G si magarul Jellybean au fost despartiti in momentul in care au fost luati de la un proprietar din California care tinea in conditii insalubre zeci de caini si cateva animale de ferma, transmite Daily Mail.

Cei doi au fost dusi de salvatori la adaposturi diferite, iar dupa despartire tapul Mr G a refuzat sa mai manance si a inceput sa prezinte toate simptomele unei depresii, avand in vedere ca veterinarii au constatat ca este clinic sanatos.

Dupa patru zile in care au incercat sa-l ademeneasca cu tot felul de alimente, ingrijitorii si-au dat seama ca tapul suferea de dorul bunului sau prieten, magarul Jellybean, alaturi de care si-a petrecut toti cei zece ani de viata.

In cele din urma, noii ingrijitori ai tapului au luat decizia sa faca un drum de 14 ore, astfel incat cele doua necuvantatoare sa se intalneasca. Emotia revederii a fost atat de mare, incat Mr G a inceput sa manance, iar prietenul sau, magarul Jellbean, l-a acompaniat la festin.

Proprietarii adapostului au luat decizia sa nu-i mai desparta niciodata si sa-i lase sa-si petreaca restul vietii impreuna, la fel ca si pana acum.

Ads