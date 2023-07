Interviu cu primarul Ionuț Pucheanu: "Galațiul are un potențial uriaș"

Orașul de la Dunăre cunoaște în această perioadă o dezvoltare accelerată. Primarul Ionuț Pucheanu vorbește despre noile investiții ce se realizează la Galați, unde se va construi o fabrică gigant de baterii pentru mașinile electrice, despre infrastructura și conectivitatea orașului, despre proiectele cu fonduri europene, dar și despre numeroasele posibilități de petrecere a timpului liber.

- După ultimele evenimente, putem vorbi despre Galați ca despre unul dintre cei mai interesanți poli investiționali din România?

- Un lucru e cert, avem acest obiectiv și nu vrem să ne oprim după un anume succes de etapă deoarece mai avem multe de făcut pentru cei care mi-au încredințat acest mandat. Mă bucur că orașul nostru a crescut de la un an la altul, că a rezolvat destule probleme de infrastructură și că, în ciuda părerilor care nu ne creditau cu șanse, Galațiul a început să atragă investitori de calibru. E dovada faptului că facem ce trebuie.

- Cât de importantă este venirea companiei belgiene pentru construirea fabricii de baterii destinate mașinile electrice?

- În primul rând, conform anunțului oficial, investiția se va ridica la o sumă foarte mare, și anume 1,4 miliarde de euro. Îmi veți da dreptate că este dificil, dacă nu chiar nedrept, să-i pui o etichetă negativă acestei investiții. Totodată, aș evidenția și celălalt aspect al proiectului, respectiv alocarea de resurse comunitare pentru o soluție utilă crizelor actuale cu care ne confruntăm. Trecerea spre transportul electric, ca alternativă pentru stoparea schimbărilor climatice, este o opțiune care are nevoie de multă implicare, nu doar de vorbe. În acest sens, colaborarea Belgiei cu țara noastră, prin intermediul Ministerului Economiei, în proiectul Romvolt de la Galați este extraordinară. Concret, pentru ca numărul mașinilor electrice din traficul de zi cu zi să crească sunt necesare subansamblele. Asta va face compania Avesta Battery and Energy Engineering în Zona Liberă a orașului nostru. Bateriile de aici vor alimenta necesarul din Uniunea Europeană, dar și alte colțuri ale planetei.

- Va fi și o uriașă gură de oxigen pentru piața muncii, nu-i așa?

- Este evident acest lucru. Partenerii noștri în acest proiect vorbesc chiar despre 8.000 de locuri de muncă, un număr important pentru orice comunitate. Dezvoltarea unei regiuni, așa cum este aceasta de sud-est, se află în strânsă legătură cu piața joburilor. Astfel se traduce creșterea nivelului de trai. Avem perspective îndrăznețe, ne dorim ca pe viitor să atragem și alte investiții de anvergură, iar conectivitatea de care a început să se bucure Galațiul deschide orizonturi tot mai interesante.

- Vă referiți și la podul suspendat peste Dunăre de la Brăila?

- Desigur, este un obiectiv prin care sud-estul țării respiră cu mai multă forță și cred că, și prin inaugurarea acestui Golden Gate de România, nu doar Moldova are de câștigat sau numai județele pomenite în proiect, respectiv Brăila, Galați și Tulcea. Mă bucur că a fost considerat o prioritate și îmi place să cred că dezvoltarea infrastructurii acestei regiuni istorice nu se va opri aici. Conectivitatea este esențială pentru a atrage noi învestitori în Zona Liberă și Parcul Industrial din Galați, dezvoltarea lor fiind pilonii unui oraș și mai puternic.

- Ce proiecte majore mai propune orașul pe care îl conduceți?

- Așa cum am spus și cu alte ocazii, suntem campioni la atragerea de fonduri europene și chiar nu vreau să ne oprim aici. A obține cât mai mulți bani din toate sursele care pot fi accesate înseamnă plusuri pentru investițiile din sănătate, educație și infrastructură. Acordăm o atenție deosebită sănătății și am investit sume substanțiale în cele trei spitale pe care le avem în administrare, așa încât oamenii să aibă acces la o asistență medicală la standarde înalte. În plus, modernizăm clădirile școlilor și grădinițelor, dar construim altele și de la zero, inclusiv creșe.

- Ce ne puteți spune despre infrastructura Galațiului?

- Și infrastructura orașului are de câștigat, iar acest lucru deja se vede: bulevardele sunt în plin proces de modernizare. Orașul se poate traversa acum de la nord la sud pe o axă modernizată cu bani europeni. Este vorba despre bulevardele Siderurgiștilor, 1 Decembrie 1918, Traian Vuia și Henri Coandă. Mai mult, o altă arteră deosebit de importantă, George Coșbuc, resimte din plin schimbarea și urmează să fie adusă în întregime la standarde moderne, finanțarea fiind obținută deja. De asemenea, ne dorim ca strada Domnească, o cale de acces istorică prin centrul vechi, să recâștige parfumul de altădată, și această investiție fiind în proiectare.

- Mai ales pe timp de vară, oamenii se întreabă cum își pot petrece zilele libere.

- Și pentru timp liber și relaxare, am reușit să transformăm spectaculos câteva parcuri din oraș. Cele mai noi sunt Parcul Carol, pentru relaxare, și Parc Aventura, care le oferă în special tinerilor numeroase posibilități de mișcare în aer liber. Acestea sunt rezultatul unei viziuni moderne care nu mă îndoiesc că este pe placul cetățenilor. Plaja Dunărea, modernizată cu câțiva ani în urmă, constituie o altă modalitate agreabilă de petrecere a timpului liber. Evident, vor urma și alte proiecte, pentru că orașul are un potențial uriaș. Este de ajuns să menționăm în acest sens fluviul Dunărea. Iar faleza de la Galați, cea mai lungă de pe tot cursul Dunării, urmează să fie modernizată.

