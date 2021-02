Consilierul prezidential Andrei Muraru va fi noul ambasador al Romaniei in SUA

Andrei Muraru este consilier prezidential la Departamentul Relatii cu Autoritatile Publice si Societatea Civila. A fost numit in aceasta functie in decembrie 2014.Nascut in 1982, este absolvent al Facultatii de Istorie (2005), licentiat al programului de master "Romanii si Europa" (2007) si doctor in Istorie (2011) al Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi.A lucrat in cadrul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) inca de la infiintare (2006), ocupand diferite pozitii, de la expert-cercetator la presedinte executiv (2012-2014). In perioada 2006-2009, a fost consilier la Cancelaria Primului-ministru si consilier al directorului general al Arhivelor Nationale ale Romaniei. A fost membru al Consiliului de Administratie al Societatii Romane de Televiziune (2014). In intervalul iulie-decembrie 2014, a fost consilier personal al presedintelui Partidului National Liberal, Klaus Iohannis Andrei Muraru este lector universitar in cadrul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative (Departamentul de Relatii Internationale si Integrare Europeana) si cercetator stiintific III la Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania "Elie Wiesel".A fost decorat de Regele Mihai pentru contributia adusa la cunoasterea istoriei monarhiei din Romania cu medalia "Regele Mihai I pentru loialitate" (2008) si pentru activitatea in fruntea IICCMER cu Ordinul "Coroana Romaniei" in grad de Ofiter (2015).