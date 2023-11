Cum trebuie îngrijite plantele când vine frigul și sunt aduse în casă: "Pun din amestecul ăsta cam 50 ml la fiecare ghiveci"

Plantele care au stat în sezonul cald în ghivece afară, în curte sau pe balcon, au nevoie de îngrijire specială odată cu venirea frigului.

Este tema de discuție lansată în mediul online de o româncă mutată recent la țară. Aceasta a cerut sfaturi pentru îngrijirea florilor pentru a se asigura că se va bucura de ele și anul următor, după cum a scris pe Facebook.

"Suntem și noi mutați la țară nu de mult timp, aș dori un sfat cum îngrijiți florile aduse în casă de exemplu: mușcate, trandafiri în ghiveci, trandafir japonez, și un lămâi care au mers foarte bine afară, toată vara au avut flori, acuma le-am adus în casă pe geamuri și unde am avut posibilitatea, dar se usucă frunzele deja și flori bineînțeles nu au mai făcut. Vă rog să mă ajute cineva care știe unde este problema și ce trebuie să fac", a scris aceasta pe grupul Mutat la țară- viața fără ceas.

"Am astfel de mușcate de zeci de ani"

Aceasta a primit zeci de răspunsuri cu sfaturi și ponturi.

"Eu procedez altfel decât s-a scris aici, și anume; tocmai adineauri am dus cele 4 jardiniere și câteva ghivece cu mușcate la beci, eu NU le tund deloc, le las așa să se hrănească în continuare rădăcinile, le ud foarte rar, iar în 15 februarie le scot afară la lumina, la ferestrele din bucătărie, le tund înainte la 2, 3 noduri și de obicei până la Sfintele Paști sunt deja frumoase și viguroase. Atunci le scot afară. Lăstarii tăiați îi ofer sau mai pun în câteva ghivece. Și am astfel de mușcate de zeci de ani."

"Și eu tot primăvară le tăi! Dar peste iarnă stau într-o camera neîncălzită, udate când îmi aduc aminte. Acum sunt atât de frumoase încât nu mă îndur să le tund!"

"Am citit că mușcatele trebuie ținute undeva la răcoare, cam la 10 grade. Eu le-am ținut în magazie, dar nu au avut lumina și nu și-au pus revenit."

"Unele aveau deja boboci și chiar flori"

"Eu am ținut iarnă trecută mușcatele într-o cameră neîncălzită, la fereastră, la temperaturi între 1-2 și 10 grade (am pus termometru lângă). Le-am scurtat înălțimea înainte, până la cca 10 cm. Nu doar că au rezistat foarte bine, au mai dat câteva frunzulițe cărnoase, sănătoase până în primăvară (crescute foarte lent). Niște tije tăiate din cele pe care le-am scurtat, doar înfipte în pământ, pentru că nu m-am îndurat să le arunc, s-au prins și au făcut și ele frunzulițe cărnoase, închise la culoare. În primăvară când au fost temperaturile peste zero și noaptea, atunci când le-am scos afară, unele aveau deja boboci și chiar flori (stăm în Ilfov).

În schimb, mușcatele puse de mătușa (vecină) în pivniță, la extrem de puțină lumină (cum face de obicei) au mai crescut în înălțime, dar fire deschise la culoare și fragile, și s-au "întărit" greu în primăvară și au înflorit puțin."

"Țin mușcatele în beci toată iarnă, nu le tund deloc, și acum le am afară (Suceava)."

"Dacă le pui în pivniță le dai apă la 3 săptămâni sau când pământul e foarte uscat...dat procesul îl începi de când sunt în curte...le uzi tot mai rar."

"Acum, încă sunt afară în zilele următoare le voi bagă în beci așa, NU tăiate, doar udate câteva ori pe iarnă și în Martie afară cu ele la soare, curățate și pus tratament, îngrășământ."

"E o plantă de grădină"

"Trandafirii îi plantați în grădină. În casă vor muri. E o plantă de grădină."

"Puteți ține mușcatele "active" și iarnă (nu chiar așa că vara, afară, dar oricum înflorite) dacă le dați o dată la 10-14 zile apă cu drojdie de bere. Eu o prepar așa: un pliculeț drojdie uscată (7g) la un litru de apă, cu o linguriță de zahăr. Pun din amestecul asta cam 50 ml la fiecare ghiveci, și apoi ud cu apă normală. Florile sunt în casă, la fereastră, dar nu la calorifer, astfel încât să aibă lumina (cât se poate iarnă), dar nu căldură foarte mare.Nu uitați să treceți pe la o farmacie fitosanitară să luați tratament."

"Toate cele trei plante au nevoie de o perioadă de repaus, cu temperaturi între 10-14 °C și udare mai rară. Dacă aveți o verandă închisă, unde să pătrundă suficientă lumină, acolo e locul cel mai nimerit. Mușcatele trebuiesc tăiate la 3-4 noduri de la sol și udate o dată la 2-3 săptămâni. Pe la mijlocul lui februarie se reia udarea săptămânală și fertilizarea la două săptămâni. Trandafirul se poate tunde și el și se udă mai rar. La fel și cu lămâiul. Toate trei își vor da silința să arate cât mai bine la primăvară!"

"Lămâiul și trandafirul japonez au nevoie de lumină. Poate puteți trage perdelele. Eu am tăiat mușcatele și am pus lăstari în apă că să facă rădăcini."

"Mușcatele, se tund la 3 - 4 noduri, se curăță de frunzele uscate, pt a fi pregătite de "iernat"! Dacă în spațiul de depozitare au căldură și lumină, ele încep să vegeteze, iar în primăvara veți avea mușcate frumoase! Bineînțeles, udate moderat!"

"Era plin tot timpul și de flori și de lămâi"

"Despre mușcate și restul au scris ceilalți, nu are rost să repet.

LĂMÂIUL:

1. Verificați întâi frunzele și ramurile tinere să nu aibă păduchi lați. Aveți grijă că arată că niște mici pete maro, în prima fază nici nu par insecte.

Dar frecând puțin cu degetul una din acele "pete", veți constată că sunt insecte.

De asemenea, un alt semn că are păduchi ar fi dacă pe frunzele și ramurile respective apare o secreție lipicioasă (de parcă ar fi date cu miere).

Eu nu am reușit să scap de acești păduchi cu substanțe de la farmacie fitosanitara, ci cu... bere.

Am luat pur și simplu fiecare crenguță, fiecare frunză la șters cu o cârpă moale udată cu bere (m-a învățat și pe mine cineva asta).

Lămâiul meu era foarte mare, a durat aproape o săptămână până am terminat tot, dar a meritat. Chiar l-am scăpat de paraziți.

Nu îl mai am acum fiindcă crescuse enorm și nu mai aveam loc, plus că au murit ai mei și nu mă descurcăm singură să îl bag în casă toamna și să îl scot primăvara.

L-am dat cuiva care are casă mai mare, mai înaltă. Dar îl mai are și acum și face lămâi (făcea încă de atunci când îl aveam eu).

2. Un alt secret pentru lămâi... din când în când să îl udați cu apă în care ați spălat carne. Apă aia cu sânge...

Își ia din ea anumite substanțe, e foarte hrănitoare pentru lămâi.

Lămâiul meu era plin tot timpul și de flori și de lămâi, în diverse stadii de dezvoltare. Unele erau mici cât o măslină, altele mari dar încă verzi, iar dacă le mai lăsam încă un an, în primăvara următoare se coceau".