Partenerul premierului Netanyahu din guvernul de uniune nationala anunta ca va vota pentru dizolvarea Knessetului

Partidul de centru Albastru Alb "va vota maine in favoarea dizolvarii parlamentului", a declarat Benny Gantz, liderul acestei formatiuni, intr-un discurs televizat, in ajunul unui vot preliminar asupra unei motiuni a opozitiei indemnand la dizolvarea Knessetului.In acelasi timp insa, Benny Gantz, ministru al apararii in guvernul de uniune nationala, a lansat un apel prim-ministrului Netanyahu "sa supuna la vot bugetul guvernului, astfel incat cetatenii Israelului sa nu fie chemati la urne in martie".El i-a cerut premierului, pe care il acuza frecvent ca pune interesul personal inaintea celui al tarii, sa ajunga la un compromis pentru adoptarea bugetului pe anul 2020, Israelul neavand inca o linie directoare pentru finantele publice, si pe 2021."Nu este timp pentru alegeri, ci pentru unitate", a declarat Benjamin Netanyahu, cu cateva minute inainte de discursul lui Benny Gantz, afirmand ca intreaga clasa politica trebuie sa stranga randurile in fata pandemiei de COVID-19 care a dus la explozia somajului in Israel Acuzand actualul guvernul actual ca este "cel mai rau din istoria Israelului" si ca nu a stiut sa gestioneze criza sanitara, liderul opozitiei, Yair Lapid, a cerut organizarea unui vot miercuri pentru a dizolva parlamentul.Dizolvarea Knessetului ar conduce la noi alegeri generale in Israel, a patra oara in doi ani, dupa trei scrutinuri in care partidul Likud al premierului Benjamin Netanyahu si formatiunea politica a fostului sef al armatei Benny Gantz s-au clasat aproape la egalitate.