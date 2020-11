Inculpat pentru crime de razboi, fostul presedinte kosovar se prezinta in fata instantei la Haga

Fost lider politic al gherilei separatiste Armata de Eliberare a Kosovo (UCK), Thaci a demisionat la 5 noiembrie in urma inculparii sale pentru crime de razboi si crime impotriva umanitatii comise in timpul razboiului de independenta (1998-1999).La scurt timp dupa anuntarea demisiei sale, Hashim Thaci, in varsta de 52 de ani, a fost transferat la centrul de detentie al tribunalului special (KSC), care se afla in Olanda , alaturi de alti trei suspecti.Cei patru barbati sunt suspectati de aproape 100 de crime, disparitii fortate, persecutii si acte de tortura, care ar fi fost comise intre martie 1998 si septembrie 1999.In centrul vietii politice kosovare timp de doua decenii,Thaci si-a declarat in mod constant nevinovatia, acuzand justitia internationala ca ''rescrie Istoria''.