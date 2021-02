Donald Trump va rosti un discurs la o reuniune a conservatorilor, in Florida

Trump va vorbi la Conferinta Actiunii Politice a Conservatorilor, in ultima zi a reuniunii anuale. "El va vorbi despre viitorul Partidului Republican si despre miscarea conservatoare", a afirmat o sursa citata sub protectia anonimatului.CITESTE SI: " target="_blank">Donald Trump si Rudy Giuliani, dati in judecata printr-un proces civil pentru violentele de la CapitoliuAceasta a precizat ca fostul presedinte ar urma sa abordeze si tema imigratiei si a "politicilor dezastruoase" ale succesorului sau Joe Biden legate de acest subiect.Va fi primul discurs al lui Trump de dupa plecarea sa de la Casa Alba , in 20 ianuarie, scrie AFP.