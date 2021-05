Sanctiuni economice pentru Belarus, de la UE. Ministrii de externe se intrunesc in sedinta, dupa deturnarea avionului si arestarea lui Protasevici

"Deturnarea avionului si arestarea a doi pasageri sunt complet inacceptabile si vom incepe sa discutam implementarea de sanctiuni economice si sectoriale", a declarat presei diplomatul UE, inainte de reuniunea ministrilor de externe ai celor 27 de la Lisabona.Josep Borrell a adaugat ca o noua runda de sanctiuni vizand responsabili din Belarus se afla intr-un stadiu avansat, dar nu a dat mai multe detalii in aceasta privinta. Problema adoptarii de noi sanctiuni impotriva autoritatilor belaruse a fost abordata si in cadrul reuniunii extraordinare a Consiliului European desfasurate luni si marti la Bruxelles.Liderii europeni au condamnat "ferm" actiunile de deturnare a zborului Ryanair la Minsk si retinerea de catre autoritatile din Belarus a jurnalistului Roman Protasevici si a partenerei acestuia, cerand eliberarea imediata a celor doi, investigarea urgenta a incidentului aviatic, adoptarea de catre Consiliul UE a unor sanctiuni suplimentare, inclusiv in domeniul economic, precum si adoptarea de masuri pentru interzicerea zborurilor companiilor aeriene belaruse in spatiul aerian al UE si a accesului acestora pe aeroporturile din Uniunea Europeana.