Accidente aviatice produse in lume din 2019 si pana in prezent. In India, un boeing 737 cu 191 de oameni la bord s-a rupt in doua la aterizare

Avionul Boeing -737 venea de la Dubai si a iesit de pe pista la momentul aterizarii, a precizat Ministerul Aviatiei Civile intr-un comunicat. La bord se aflau zece copii. Fuselajul avionului s-a rupt in doua dupa ce a iesit de pe pista si sectiunile au ajuns intr-o vale, au relatat canalele de televiziune locale.Prim-ministrul Narendra Modi a postat pe Twitter ca este "indurerat de accidentul de avion de la Kozhikode". "Gandurile mele sunt alaturi de cei care i-au pierdut pe cei dragi. Fie ca ranitii sa se restabileasca cat mai repede", a adaugat el.Accidente aviatice care au avut loc in lume, din 2019:31 iulie - Sapte persoane, intre care un deputat local, si-au pierdut viata in statul american Alaska intr-o coliziune intre doua avioane usoare.22 mai - Un avion de linie de tipul Airbus A320, al companiei Pakistan International Airlines (PIA), cu 107 de persoane la bord, s-a prabusit intr-o zona rezidentiala in orasul Karachi din sudul Pakistanului. 97 de persoane au murit. Avionul venea de la Lahore si s-a prabusit in timp ce incerca sa aterizeze distrugand mai multe cladiri.8 ianuarie - Un avion Boeing 737 al companiei Ukraine International Airlines, avand la bord 180 de pasageri si membri ai echipajului, s-a prabusit la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul Imam Khomeini din Teheran. Toti pasagerii si membrii echipajului au murit.27 decembrie - Un avion al companiei Bek Air cu 95 de pasageri si cinci membri ai echipajului la bord s-a prabusit in apropierea orasului Almaty, in Kazahstan, inregistrandu-se 12 morti, potrivit autoritatilor din aceasta tara situata in Asia Centrala.24 noiembrie - Saptesprezece persoane au murit, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit la scurt timp dupa ce a decolat in estul Republicii Congo. Avionul turbopropulsor Dornier-228, care s-a prabusit peste un cartier populat din orasul Goma, in estul Congo, apartinea companiei private congoleze Busy Bee.10 octombrie - Un avion-cargo de tip Antonov-72, care asigura logistica unei deplasari a presedintelui congolez Felix Tshisekedi in estul Republicii Democratice Congo si care se indrepta spre capitala Kinshasa, s-a prabusit intr-o padure din Maniema si s-a rupt dupa aterizare. Toti cei opt oameni aflati la bordul avionului au murit.15 septembrie - Cel putin 7 persoane au murit si alte 3 au fost ranite, in urma prabusirii unui avion de mici dimensiuni deasupra unui cartier din orasul Popayan, situat in sud-estul Columbiei.1 septembrie - Un avion Beechcraft BE-350 de mici dimensiuni folosit pentru evacuari medicale s-a prabusit in Filipine, in statiunea privata Agojo din satul Pansol. Toate cele noua persoane aflate la bord au murit.25 august - Sapte persoane, dintre care doi minori, au murit in urma unei coliziuni intre un elicopter si un avion ultrausor, in insula spaniola Mallorca. Accidentul a avut loc in municipiul Inca.27 iunie - Doi piloti au murit si sapte pasageri au fost raniti, dupa ce un avion Antonov An-24 a efectuat o aterizare de urgenta pe un aeroport regional din republica autonoma rusa Buriatia, in Siberia. Avionul efectua o legatura intre Nijneangarsk si Ulan-Ude, capitala regionala, iar la bord se aflau 46 de persoane, inclusiv patru membri ai echipajului.21 iunie - Noua persoane au murit in urma prabusirii unui avion de agrement in nordul arhipelagului american Hawaii. Aparatul de zbor, un King Air cu doua motoare, folosit pentru transportul de parasutisti, s-a prabusit la decolare in apropiere de aerodromul Dillingham Airfield, pe insula Oahu.6 mai - Toate cele 14 persoane aflate la bordul unui avion privat - un Bombardier Challenger 601- au murit, in urma prabusirii aparatului de zbor in nordul Mexicului. Avionul decolase de la Las Vegas, SUA, si se indrepta spre Monterrey, statul mexican Nuevo Leon.5 mai - Un avion al companiei ruse Aeroflot a luat foc in zbor, la scurt timp dupa decolarea de pe Aeroportul Seremetievo din Moscova , aeronava fiind nevoita sa aterizeze de urgenta, cuprinsa de flacari. Aparatul de zbor rusesc, un Suhoi Superjet-100, tocmai decolase cu destinatia Murmansk (nord), cand a fost anuntat un incendiu la bord. Accidentul s-a soldat cu 41 de morti, din totalul celor 78 de pasageri si membri ai echipajului aflati la bordul avionului.10 martie - Un avion Ethiopian Airlines, care efectua Zborul ET 302 intre Addis Abeba si capitala Kenyei, Nairobi, s-a prabusit langa orasul Bishoftu, la aproximativ 50 de kilometri sud-est de Addis Abeba. Niciuna dintre cele 157 de persoane aflate la bordul avionului nu a supravietuit.25 ianuarie - O coliziune aeriana intre un elicopter si un mic avion de turism, produsa deasupra Alpilor italieni, a provocat decesul a sapte persoane. Accidentul a avut loc in apropiere de ghetarul Rutor, in Valea Aosta, la circa 80 km nord-vest de Torino.