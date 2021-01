Ceaiul fiert in triburile din Amazonia ca leac pentru Covid-19. "Imediat dupa ce-l iei, ti se inrosesc ochii si te doare capul"

In perioada pandemiei, numerosi mineri si taietori de lemne au continuat sa se aventureze in padurea amazoniana, expunand triburile indigene la contactul cu noul coronavirus, iar indigenii Kayapo sustin ca detin un tratament natural care ii apara de formele grave ale bolii.Coaja unei liane, al carei nume este pastrat secret de catre comunitate, este fiarta si transformata in ceai, care apoi este baut de trei ori pe zi, timp de cinci zile, dupa cum explica Po Yre, un membru in varsta de 23 de ani al comunitatii Kayapo din satul Pykany."Leacul este foarte puternic. Atunci cand il iei te simti slabit, iar uneori ti se inrosesc ochii si te doare capul. Insa pana a doua zi isi face efectul. Te trezesti sanatos", a sustinut Po Yre, care a apelat la acest remediu dupa ce a fost testat pozitiv la noul coronavirus in luna iulie.Desi nu exista inca nicio dovada stiintifica despre efectele acestui ceai impotriva virusului, liderii comunitatii Kayapo sustin ca toti membrii comunitatii ar trebui sa bea acest ceai ca o forma de preventie impotriva Covid-19, boala infectioasa care a facut aproape 200.000 de victime in Brazilia , conform cifrelor oficiale.Indigenii Kayapo afirma ca acest ceai este cea mai buna metoda pentru a pune la adapost comunitatile indigene in fata virusului, comunitati care nu primesc un ajutor suficient din partea guvernului federal. De altfel, expertii in sanatate publica au avertizat ca aceasta pandemie reprezinta un pericol major pentru comunitatile indigene care au un acces limitat sau sunt complet lipsite de asistenta medicala, dar al caror stil de viata in comun face imposibil de respectat regulile de distantare fizica.Comunitatile amazoniene au fost lovite de coronavirus inca din primele stadii ale epidemiei din Brazilia, in cursul anului trecut."Agentiile relevante nu au actionat cu promptitudine pentru a ne proteja, fapt care ne face sa ne intrebam daca acestea au fost infiintate intr-adevar pentru a ajuta populatiile indigene", a declarat O-e Kaiapo Paiakan, fiica liderului indigenilor Kayapo, Paulinho Paiakan, unul dintre pionierii miscarii pentru drepturile indigenilor din Brazilia, care a murit de Covid-19 in luna iunie.Agentia guvernamentala pentru afaceri indigene, Funai, a transmis toate intrebarile si nemultumirile triburilor spre Ministerul Sanatatii. Conform unui comunicat al ministerului, au fost mobilizati peste 400 de lucratori din domeniul medical pentru monitorizarea si asistenta comunitatii Kayapo, iar guvernul a trimis comunitatilor amazoniene masti si alcool sanitar."Profesionistii (medicali) din district mentin un dialog constant si ii viziteaza pe membrii comunitatii, ocupandu-se de preventia si protectia impotriva Covid-19", conform comunicatului.Insa, atunci cand indigenii Kayapo se imbolnavesc, ei apeleaza de obicei la remedii traditionale si nu la medicina alopata, dupa cum precizeaza Dr. Douglas Rodrigues, specialist in sanatatea populatiilor indigene de la Universitatea Federala din Sao Paulo.Indigenii Kayapo au descoperit ca o fiertura din scoarta unei liane are efecte benefice impotriva noului coronavirus "fie pentru ca acest ceai contine niste ingrediente active (cu actiune antivirala) fie pentru ca intareste si hidrateaza organismul (ajutandu-l sa lupte mai usor cu boala)", conform lui Rodrigues.In statele braziliene Para si Mato Grosso traiesc aproximativ 12.000 de indigeni Kayapo, conform Instituto Socioambiental, o organizatie care propune solutii la problemele sociale si de mediu ale Braziliei.In randul acestei populati indigene s-au inregistrat mai putin de 20 de decese din cauza noului coronavirus de la inceputul epidemiei, conform SESAI, serviciul guvernamental de sanatate pentru populatiile indigene.Insa chiar si daca indigenii evita asezarile moderne si continua sa bea ceaiul lor miraculos, seful Abiri Kayapo, din asezarea Pykatoti, se declara ingrijorat ca situatia se poate inrautati. "Nu au existat cazuri grave aici in sat. Toti au fost tratati cu leacurile pe care ni le ofera padurea. Imi fac griji insa in legatura cu cei care vin din exterior", a spus el.Sefii Kayapo le-au interzis membrilor comunitatii sa divulge numele speciei de planta folosita pentru a face ceaiul tamaduitor, pentru ca padurea lor sa nu ajunga sa fie golita de resurse. Acest secret trebuie pastrat pentru ca este esential ca pandemia sa nu faca victime in randul celor care pazesc si transmit istoria si traditiile comunitatilor indigene."Covid-19 a ucis femei, batrani si lideri care au dus cu ei o intreaga istorie de lupta si obiceiuri", a mai declarat O-e Kaiapo Paiakan, care si-a pierdut tatal din cauza bolii. "Batranii sunt extrem de importanta pentru ca asigura permanenta culturii noastre. Ei ne mentin modul de viata, transmitand povestile lor generatiei tinere".CITESTE SI: