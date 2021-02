Vaccinuri pentru VIP-uri. Ministrul Sanatatii care a declansat un scandal urias dupa ce si-a vaccinat prietenii la minister

Alberto Fernandez "l-a instruit pe seful guvernului (Santiago Cafiero) sa ii ceara demisia ministrului sanatatii", Gines Gonzalez Garcia, a facut cunoscut o sursa guvernamentala.Jurnalistul Horacio Verbitsky , in varsta de 71 de ani - unul dintre primii care a investigat mecanismul "zborurilor mortii" din timpul dictaturii in cartea sa "El Vuelo" publicata in 1995 -, care a povestit la un post de radio ca s-a vaccinat la minister urmand indicatiile vechiului sau prieten, ministrul.El a facut marturisirea in aceeasi zi in care, la Buenos Aires, un site municipal creat pentru a permite persoanelor cu varsta peste 80 de ani sa se programeze pentru a fi vaccinati cu incepere de luni a fost aproape imediat saturat din cauza cererii uriase.Patronul postului de radio unde Horacio Verbitsky a dezvaluit ca s-a vaccinat, Roberto Navarro, a anuntat ca a pus capat colaborarii cu jurnalistul, afirmand pe Twitter ca este "imoral ca VIP-uri sa fie vaccinate, avand 50.000 de morti. Este imoral sa stii cine a autorizat asta si cine a fost vaccinat".Horacio Verbitsky este, de asemenea, presedintele Centrului de Studii Juridice si Sociale, consacrat drepturilor omului, ai carui angajati au reactionat vehement."Echipa de la CELS respinge aceasta actiune sau orice alt privilegiu", au scris ei pe Twitter.Scandalul a provocat reactii in lant pe retele sociale sub hashtag-ul #vacunasvip (vaccinuriVIP).La 13 februarie, Argentina a depasit pragul de 50.000 de decese legate de COVID-19 si numara peste doua milioane de cazuri de contaminare cu coronavirusul, a anuntat Ministerul Sanatatii.Clasa politica din Peru este zdruncinata de un scandal similar legat de vaccinarea preferentiala a 487 de personalitati, printre care un fost presedinte, doi ministri, functionari publici, universitari, oameni de afaceri si nuntiul apostolic chiar inainte de inceperea campaniei de imunizare.