Sadiq Khan a fost reales primar al Londrei pentru al doilea mandat

Khan a primit 55,2% din votul popular, in al doilea tur, dupa ce niciunul dintre candidati nu a reusit sa obtina majoritatea la primul scrutin.In 2016, fostul m embru al Parlamentului a devenit primul primar musulman al unei capitale din UE.Vorbind de la Primarie, el a promis ca va face tot posibilul "pentru a construi un viitor mai bun si mai stralucitor pentru Londra".Locul al trilea, in urma alegerilor, a fost ocupat de Sian Berry (Partidul Verzilor), in timp ce liberal-democrata Luisa Porritt a incheiat cursa pe locul al patrulea.Khan, in varsta de 51 de ani, a fost considerat favorit in campanie, iar unele sondaje il dadeau castigator din prima runda de vot."Voi fi mereu un primar pentru toti londonezii, voi munci pentru a imbunatati viata fiecarei persoane din acest oras. Rezultatele alegerilor din Marea Britanie arata ca tara noastra si orasul nostru raman puternic divizate. Cicatricile Brexitului mai au pana sa se vindece. Un razboi cultural crud ne indeparteaza. Inegalitatea economica se inrautateste atat in Londra, cat si in alte parti ale tarii. Pe masura ce cautam sa infruntam aceasta provocare enorma ce se arata si pe masura ce ne straduim sa ne revenim din aceasta pandemie, trebuie sa folosim acest moment de redresare nationala pentru a vindeca acele diviziuni daunatoare", a spus Khan.Bailey, care a primit 44,8% din voturi, a spus ca a fost "anulat" de sondaje, jurnalisti si alti politicieni, "dar londonezii nu m-au anulat".El l-a felicitat pe Khan si a declarat ca spera ca primarul reales "nu va invinui Guvernul pentru tot".In timpul primului mandat ca primar, Khan a avut confruntari cu Guvernul pe teme ca restrictiile impuse in contextul epidemiologic si transport.Laburistii continua sa domine in capitala britanica, ramanand cel mai mare partid in London Assembly. Ei au noua circumscriptii, in timp ce conservatorii le-au castigat pe celelalte cinci.Adunarea Londrei este impartita - 14 membri reprezinta circumscriptiile, iar alti 11 sunt alesi de un sistem lista de partid.